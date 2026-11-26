به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر مجموعه باشگاه علمی و آینده‌پژوهی پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر هنگام برگزاری دومین مسابقه استانی رباتیک در پارک علم و فناوری استان به خبرنگار صداوسیما گفت: در این مسابقه ۵۰ کودک و نوجوان از پنج شهرستان استان در چهار بخش رالی، فوتبالیست، جنگجو و اختراع شرکت کرده‌اند.

محمدطاهر عباسی با بیان این که این مسابقه با حمایت پارک علم و فناوی خلیج فارس و اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای استان برگزار شده، افزود: ایجاد نشاط اجتماعی، استعدادیابی و بستن تیمی برای آوردگاه‌های کشوری و جهانی است هدف برگزاری این مسابقات است.