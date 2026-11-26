وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با مشارکت مشترک وزارت بهداشت و استان قزوین خبر داد و گفت: تکمیل بیمارستان شهید رجایی نیز تا ابتدای سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.

اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به قزوین

اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدرضا ظفرقندی در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور استاندار و نمایندگان مجلس ،تکمیل بیمارستان شهید رجایی را از اولویت‌های حوزه سلامت استان دانست و افزود: منابع مالی این طرح باید به‌موقع تأمین شود تا بیمارستان در ابتدای سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به نیاز استان به تقویت ناوگان اورژانس گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با مشارکت ۵۰ درصدی وزارت بهداشت و ۵۰ درصدی استان تأمین خواهد شد.

وزیر بهداشت همچنین جابه‌جایی بیمارستان روان‌پزشکی، تعیین تکلیف منابع مالی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و پیگیری اخذ ماده ۲۳ برای طرح درمانی آبیک را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در استان عنوان کرد.

ظفرقندی از برنامه‌ریزی برای تأمین پزشک عمومی و متخصص بیهوشی بیمارستان آبیک نیز خبر داد و گفت: فعال‌سازی بخش ارتوپدی و افزایش ظرفیت پذیرش بیمار در این بیمارستان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به کمبود متخصص در مناطق محروم، از پیگیری اختصاص اعتبار ویژه برای ماندگاری پزشکان متخصص در این مناطق در بودجه سال آینده خبر داد.

وزیر بهداشت همچنین بر رفع موانع اجرای طرح پزشک خانواده در تاکستان و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای توسعه زیرساخت‌های سلامت تأکید کرد.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری پرداخت ۲۰ همت از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت ارائه خدمات درمانی کمک کند.