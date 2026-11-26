مسئول بسیج اساتید آذربایجان‌غربی، بر نقش اثرگذار دانشجویان و اساتید در ترویج فرهنگ بسیجی و تحقق جهاد تبیین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن حیدری، مسئول بسیج اساتید آذربایجان‌غربی، در همایش گرامیداشت هفته بسیج، بر نقش اثرگذار دانشجویان و اساتید در ترویج فرهنگ بسیجی و تحقق جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در عرصه‌های علمی و فرهنگی، دانشجویان و اساتید را از ظرفیت‌های مهم برای روشنگری، آگاهی‌بخشی و مقابله با شبهات دانست و افزود: هفته بسیج فرصت مناسبی برای تبیین تفکر بسیجی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور فعال دانشگاهیان در عرصه‌های مختلف است.

حیدری همچنین بر ضرورت مشارکت دانشگاهیان در جهاد تبیین و ایفای نقش آگاهانه آنان در برابر مسائل و چالش‌های روز تأکید کرد.