کتابخانه ملی ایران به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و تقویت منابع آموزشی و مطالعاتی مدارس عشایری، ۲ هزار و ۱۰۰ جلد کتاب و سایر منابع اطلاعاتی به اداره آموزش و پرورش عشایر استان چهارمحال و بختیاری اهدا کرد.

اهدای بیش‌از ۲ هزار جلد کتاب به آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

اهدای بیش‌از ۲ هزار جلد کتاب به آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، در قالب «پویش اهدای کتاب» در اداره مبادله و اهدای معاونت کتابخانه ملی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

منابع اهدایی با هدف تأمین نیاز‌های مطالعاتی دانش‌آموزان عشایر، تقویت منابع آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و توسعه کتابخانه‌های مناطق کم‌برخوردار این استان در اختیار اداره آموزش و پرورش عشایر قرار گرفت.

در راستای تداوم این پویش، از مراکز فرهنگی و آموزشی، کتابخانه‌ها و دیگر نهاد‌های استان نیز برای اهدای کتاب‌های مفید و سالم و مشارکت در گسترش فرهنگ مطالعه دعوت خواهد شد.