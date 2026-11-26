در سفر اخیر هیئت عالی رتبه استاندارد افغانستان به ایران، دو کشور بر توسعه همکاری‌های فنی، پذیرش متقابل نتایج آزمون، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و انتقال دانش و تجهیزات استاندارد تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ همکاری‌های استانداردی ایران و افغانستان با هدف تسهیل تجارت، ارتقای کیفیت کالا‌های مبادله شده و تقویت زیرساخت‌های فنی دو کشور، وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند مسیر مبادلات مرزی را هموارتر و کم هزینه‌تر از گذشته کند.

در جریان این سفر، رئیس اداره معیار و کیفیت افغانستان با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و مسئولان مراکز تخصصی دیدار کرد و درباره استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و استاندارد‌های حلال گفت‌و‌گو شد. بازنگری تفاهم نامه همکاری، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و آموزش کارشناسان افغانستانی از مهم‌ترین محور‌ها بود.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، همسان سازی استاندارد‌ها و پذیرش متقابل نتایج آزمون را از راهکار‌های مؤثر توسعه تجارت دو کشور دانست و با اشاره به پیشینه تاریخی و مشترکات زبانی دو ملت گفت: پذیرش گواهی‌های معتبر می‌تواند از تکرار آزمون‌ها جلوگیری کند، سرعت مبادلات را افزایش دهد و هزینه‌های تجار را کاهش دهد.

وی همچنین آمادگی ایران را برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های افغانستان، آموزش و تبادل تجربه اعلام کرد.

الحاج عبدالله حاجی بشیر، رئیس عمومی اداره معیار و کیفیت افغانستان نیز با اشاره به تلاش‌های کشورش برای توسعه تجهیزات و آموزش نیروی متخصص، از نیاز افغانستان به همکاری ایران در حوزه‌های نساجی، مصالح ساختمانی، ابزار برقی و اندازه شناسی خبر داد و ایران را به دلیل اشتراکات زبانی، فرهنگی و پیوند‌های تاریخی، نخستین اولویت همکاری‌های فنی کشورش دانست.

همچنین مهدی علی‌پور رئیس مرکز ملی صلاحیت ایران در دیداری با الحاج عبدالله حاجی بشیر با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی دو ملت گفت: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع حاکمیتی و قانونی اعتباربخشی به آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی در کشور است. الحاق اخیر این مرکز به نهاد‌های بین‌المللی نیز بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های فنی و تجاری میان دو کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به عضویت این مرکز در موافقت نامه شناسایی متقابل ILAC MRA و سازمان جهانی تأیید صلاحیت، آمادگی ایران را برای ارزیابی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های افغانستان اعلام کرد و این ظرفیت را در تسهیل تجارت، از جمله صادرات زعفران و واردات کالا‌های اساسی، مؤثر دانست.

رئیس هیئت افغانستانی نیز تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ را از اولویت‌های فوری کشورش برشمرد.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، تجارب ایران در حوزه اندازه شناسی

در حوزه اندازه شناسی، داود رزاقی، رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها، نیز در دیداری جداگانه با هیئت یادشده گفت: تجربیات ایران در حوزه اندازه‌شناسی در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون متر و مجامع بین المللی از جمله BIPM، از آمادگی این مرکز برای پشتیبانی از نیاز‌های آموزشی و فنی افغانستان خبر داد و بر برقراری ارتباطات مستمر و تشکیل کارگروه‌های تخصصی تأکید کرد.

رئیس عمومی اداره معیار و کیفیت افغانستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، به روند نوسازی زیرساخت‌های استاندارد در کشور افغانستان گفت: در سال‌های اخیر توسعه تشکیلاتی و ارتقای زیرساخت‌های فنی اداره معیار و کیفیت به طور جدی پیگیری شده و با ساخت آزمایشگاه‌های جدید و به‌کارگیری نیرو‌های متخصص، ساختار مترولوژی در پایتخت و شهر‌های بزرگ گسترش یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت ارتقای دقت سنجش و تجهیزات آزمایشگاهی گفت: با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، تجارب ارزشمند و استاندارد‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مترولوژی به این کشور سفر کرده‌ایم؛ چون معتقدیم تعمیق مناسبات فنی با ایران نقشی محوری در توانمندسازی زیرساخت‌های اندازه‌گیری افغانستان ایفا می‌کند.

انتقال دانش و تجهیزات آزمایشگاهی بین دو کشور

در ادامه دیدار‌های این هیئت افغانستانی ارژنگ جوادی، رئیس پژوهشگاه استاندارد، نیز آمادگی ایران را برای انتقال تجربیات، آموزش نیروی انسانی و طراحی و تجهیز زیرساخت‌های آزمایشگاهی اعلام کرد و از برگزاری دوره‌های کاربردی و کارگاه‌های عملی برای توانمندسازی کادر فنی افغانستان خبر داد.

پژوهشگاه استاندارد در مراجع و مجامع بین‌المللی دارای اعتبار و جایگاه ویژه‌ای است و استاندارد‌هایی که فاقد نمونه بین‌المللی بوده یا نیازمند انطباق و اصلاح با شرایط بومی هستند، در قالب پروژه‌های تحقیقاتی دقیق در این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جوادی با تاکید بر ظرفیت‌های آموزشی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: بخش آموزش پژوهشگاه با ارائه دوره‌های کاربردی و پرمتقاضی در زمینه‌های تدوین پروتکل‌ها، تکمیل فرم‌های احراز صلاحیت، استانداردسازی و برپایی کارگاه‌های عملی، آماده توانمندسازی کادر فنی افغانستان است.

رئیس عمومی اداره معیار و کیفیت افغانستان، با قدردانی از فراهم‌شدن زمینه بازدید از زیرساخت‌های آزمایشگاهی ایران درحوزه استاندارد گفت: افغانستان به دلیل اشتراکات زبانی، فرهنگی و پیوند‌های عمیق تاریخی، جمهوری اسلامی ایران را نخستین و مهم‌ترین اولویت خود برای همکاری‌های فنی در حوزه استاندارد می‌داند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای ساماندهی ساختار‌های استانداردسازی در کشورش افزود: افغانستان برای جبران کاستی‌های گذشته نیازمند تجهیزات، آزمایشگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان ایرانی است و خواستار توسعه آموزش کارکنان، ارتقای فرایند‌های آزمون و تدوین استاندارد‌های مشترک منطقه‌ای برای نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاهاست.

رئیس پژوهشگاه استاندارد نیز گفت: آمادگی کامل داریم تا بر اساس نیازسنجی دقیق طرف افغانستانی، در زمینه‌های طراحی، تامین و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات آزمایشگاهی، تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک، تشکیل کارگروه فنی و تخصصی برای انطباق استاندارد کالا‌های صادراتی و وارداتی و در نهایت تنظیم تفاهم‌نامه‌ای جامع و عملیاتی، همکاری‌های مستمری را رقم بزنیم.

بازنگری تفاهم‌نامه همکاری‌های استانداردی دو کشور، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، آموزش کارشناسان افغانستانی و استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی ایران از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده بود.

همکاری ایران و افغانستان در حوزه صنعت حلال

حوزه حلال از دیگر موارد مورد توجه و همکاری میان ایران و افغانستان بود تا بتوانند به توافقاتی در این زمینه دست یابند.

یلدا رسولی، رئیس مرکز توسعه و راهبری نشان حلال، تشکیل کارگروه فنی مشترک و همگرایی استاندارد‌های حلال دو کشور را پیشنهاد کرد؛ پیشنهادی که با استقبال هیئت افغانستانی مواجه شد.

این در حالی است که تبادل تجربه در ارزیابی انطباق محصولات و خدمات صنعت حلال، همکاری در بازنگری استاندارد‌های ملی افغانستان و به‌اشتراک‌گذاری دانش فنی در حوزه استاندارد‌های آزمایشگاهی و روش‌های آزمون حلال، می‌تواند زمینه همکاری مؤثر دو کشور را فراهم کند.

به این منظور تشکیل کارگروه یا کمیته فنی مشترک می‌تواند بستر تبادل مستمر اطلاعات و تدوین برنامه‌های مشترک آموزشی، همگرایی در استانداردها، انتقال تجربه و همکاری در زمینه شناسایی نشان‌های حلال و توانمندی‌های فنی آزمایشگاهی باشد.

در جریان این سفر، هیئت اداره معیار و کیفیت افغانستان از بخش‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران، مرکز اندازه شناسی و آزمایشگاه‌های مرجع پژوهشگاه استاندارد، از جمله آزمایشگاه‌های حلال، صنایع غذایی و کشاورزی بازدید کرد.

آشنایی با تجهیزات پیشرفته، ظرفیت‌های پژوهشی، روش‌های آزمون و فرایند‌های تأیید صلاحیت، از اهداف این بازدید‌ها بود.

در مجموع، محور اصلی مذاکرات، حرکت از همکاری‌های مقطعی به سمت توافق‌های فنی و اجرایی، تقویت نظام تأیید صلاحیت افغانستان و کاهش موانع استانداردی در تجارت دو کشور بود؛ همکاری‌هایی که با اجرای آن می‌توان ضمن ارتقای کیفیت کالاها، هزینه و زمان مبادلات تجاری ایران و افغانستان را نیز کاهش داد.

همکاری‌های استانداردی ایران و افغانستان را می‌توان یکی از زیرساخت‌های پنهان، اما اثرگذار توسعه تجارت دوجانبه دانست؛ چراکه استاندارد، در واقع زبان مشترک اعتماد میان تولیدکننده و مصرف کننده است.

تا زمانی که دو کشور نتایج آزمون یکدیگر را نپذیرند، هر کالایی که از مرز عبور می‌کند باید چند بار آزمایش شود و همین تکرار، هم زمان را افزایش می‌دهد و هم هزینه تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.

همسان سازی استاندارد‌ها و پذیرش متقابل نتایج آزمون، عملاً این هزینه‌های پنهان را حذف می‌کند و مسیر مبادله کالا و خدمات را روان‌تر می‌سازد. از سوی دیگر، تقویت نظام تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های افغانستان با کمک تجربه و زیرساخت‌های ایران، نه فقط کیفیت کالا‌های صادراتی به این کشور را تضمین می‌کند، بلکه زمینه ورود کالا‌های اساسی و مواد اولیه با کیفیت مطمئن به ایران را نیز فراهم می‌آورد.

همکاری در حوزه اندازه شناسی و استاندارد‌های حلال نیز به این معناست که دو کشور در حال ساختن یک چارچوب فنی مشترک هستند که فراتر از یک توافق مقطعی، می‌تواند سال‌ها پشتوانه روابط اقتصادی پایدار باشد. در مجموع، این همکاری‌ها نشان می‌دهد که توسعه تجارت ایران و افغانستان دیگر تنها به مسائل سیاسی یا مرزی گره نخورده، بلکه با تقویت زیرساخت‌های فنی و اعتمادسازی استانداردی، در حال تبدیل شدن به یک رابطه اقتصادی نهادینه و قابل اتکاست.

گزارش از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما