فدراسیون بین‌المللی موی‌تای (IFMA) با تصویب مجمع عمومی سازمان جهانی ورزش‌های مسترز، به عضویت رسمی این نهاد درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عضویت فدراسیون بین‌المللی موی‌تای در سازمان جهانی ورزش‌های مسترز (World Masters Sport)، فصل تازه‌ای از توسعه این رشته ورزشی در سطح جهان را رقم زد.

موی‌تای که پیش‌تر تجربه حضور در بازی‌های آزاد مسترز ابوظبی را داشته است، با عضویت در این نهاد بین‌المللی، زمینه گسترده‌تری برای توسعه رقابت‌های قهرمانی در رده‌های سنی بالاتر خواهد داشت.

بازی‌های جهانی مسترز ۲۰۲۷ به میزبانی ژاپن و بازی‌های جهانی زمستانی مسترز ۲۰۲۸ به میزبانی فنلاند، از جمله رویداد‌های پیش روی این سازمان هستند که برنامه حضور موی‌تای در آنها هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است.

این اتفاق برای موی‌تای ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه رقابت‌های داخلی در رده سنی مسترز و فراهم شدن فرصت حضور ورزشکاران باسابقه کشورمان در میادین بین‌المللی در دو بخش مردان و زنان باشد.