هواشناسی استان اصفهان از تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا جمعه ششم آذر خبر داده است؛ شرایطی که می‌تواند کیفیت هوا را در کلان‌شهر اصفهان و شهر‌های صنعتی کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین برای شهر اصفهان آسمانی کمی ابری و دمایی بین ۶ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، آسمان شهر اصفهان در این روز آفتابی و همراه با غبار خواهد بود. دمای هوا نیز در ساعات سرد شب و صبح به حدود ۳ درجه و در گرم‌ترین ساعات روز به ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیش‌تر درباره افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های اصفهان، خمینی‌شهر، لنجان، فلاورجان، مبارکه، نجف‌آباد، شاهین‌شهر و کاشان هشدار داده بود.

هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است تردد‌های غیرضروری را کاهش دهند، از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و گروه‌های حساس از فعالیت ورزشی در فضای باز بپرهیزند.