بزرگداشت هفته بسیج؛
تجلیل از بسیجیان نمونه محله ۱۳ آبان شهر ری
به مناسبت هفته بسیج از تلاشهای بیوقفه جهادگران و فعالان بسیجی در مسجد امام رضا (ع) محله ۱۳ آبان شهرستان ری قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در این مراسم از برادران، خواهران، معلمان و دانشآموزانی که نقش مؤثری در فعالیتهای بسیج ایفا کردهاند، به عنوان بسیجی نمونه تجلیل به عمل آمد.
این مراسم با هدف تقویت روحیه جهادگری و ارتقای جایگاه بسیج در میان نسل جوان برگزار شد.
در این مراسم سردارحسین محبی، سخنگوی سپاه، با تاکید بر جایگاه بسیج گفت: بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه تفکری است که توانسته ارادهها را تقویت کرده و نیروهای توانمند را به میدانهای خدمت و جهاد ببرد .