این مراسم با هدف تقویت روحیه جهادگری و ارتقای جایگاه بسیج در میان نسل جوان برگزار شد.

در این مراسم سردارحسین محبی، سخنگوی سپاه، با تاکید بر جایگاه بسیج گفت: بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه تفکری است که توانسته اراده‌ها را تقویت کرده و نیروهای توانمند را به میدان‌های خدمت و جهاد ببرد .