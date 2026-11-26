کمبود تخت بیمارستانی، آمبولانس و نیروی درمانی در کنار ضرورت تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، مهم‌ترین مطالبات مسئولان استان قزوین در نشست با وزیر بهداشت بود؛ مطالباتی که رفع آنها نیازمند حمایت ملی و تأمین اعتبارات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور وزیر بهداشت، استاندار و نمایندگان مجلس، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه سلامت استان بررسی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به کمبود ۲۳۰ تخت بیمارستانی، ۲۶ دستگاه آمبولانس و ۱۴۳ نیروی پرستار، تکمیل بیمارستان روان‌پزشکی استان را از اولویت‌های حوزه درمان دانست و گفت: این طرح برای تکمیل به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

حمیدرضا قافله‌باشی همچنین از بدهی ۳.۲ همتی دانشگاه علوم پزشکی و کمبود فضای آموزشی خبر داد و خواستار حمایت وزارت بهداشت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شد.

استاندار قزوین نیز تکمیل بیمارستان شهید رجایی، تأمین اعتبار بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و تقویت ناوگان اورژانس را از مهم‌ترین مطالبات استان عنوان کرد.

محمد نوذری با اشاره به نیاز ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان شهید رجایی گفت: تلاش می‌شود این طرح در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نمایندگان مجلس نیز در این نشست، مشکلات درمانی شهرستان‌های مختلف استان را مطرح کردند. کمبود پزشک و پرستار، فرسودگی مراکز بهداشتی، کمبود آمبولانس و تجهیزات پزشکی از جمله مشکلاتی بود که نماینده مردم آوج و بوئین‌زهرا بر ضرورت رفع آنها تأکید کرد.

در ادامه، رئیس مرکز بهداشت استان از کمبود ۱۶ تیم پزشکی خانواده در شهرستان تاکستان خبر داد و گفت: برای پوشش کامل جمعیت این شهرستان به ۳۲ تیم نیاز است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز از تأیید ۳۵ هزار مجوز استخدامی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: این مجوزها در انتظار تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

یوسفی همچنین از اختصاص چهار مجوز متخصص به شهرستان تاکستان خبر داد و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جبران کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم تأکید کرد.

سالار ولایت‌مدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت و وزیر بهداشت، عملکرد مجموعه وزارت بهداشت در ارائه خدمات درمانی به مجروحان جبهه مقاومت را قابل تقدیر دانست.

در این نشست، مسئولان استان بر ضرورت تأمین اعتبارات ملی، تقویت زیرساخت‌های درمانی و رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی تأکید کردند.