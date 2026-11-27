فرماندار اهواز از تشکیل کارگروه مدیریت مصرف سوخت در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه جامع مدیریت مصرف برق و گاز از دی‌ماه امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده اجرا می‌شود و با دستگاه‌های کم‌کار در اجرای آن، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرماندار اهواز از تشکیل کارگروه مدیریت مصرف سوخت در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه جامع مدیریت مصرف برق و گاز از دی‌ماه امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده اجرا می‌شود و با دستگاه‌های کم‌کار در اجرای آن، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

علی بویری در شورای اداری اهواز اظهار کرد: این کارگروه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود. شناسایی و پایش مصرف‌کنندگان پرمصرف در ادارات، سازمان‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس از اولویت‌های این برنامه است.

وی افزود: فرماندار ریاست کارگروه را بر عهده دارد و شرکت توزیع برق، دستگاه‌های تخصصی، شهرداری‌ها، بخشداران و دهیاران در اجرای برنامه مشارکت می‌کنند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح محلات و روستاها برای اصلاح الگوی مصرف دنبال خواهد شد.

ناترازی روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: پس از آسیب به تأسیسات گازی عسلویه و کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز، ناترازی کشور به حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید که با تلاش‌های انجام‌شده بخشی از آن جبران شده و اکنون به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

کیهان ساکی‌پور با بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی کشور بیش از ۷۱ درصد و در خوزستان ۷۲ درصد است، افزود: مصرف گاز بخش خانگی کشور از حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب در روز در تابستان به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در زمستان می‌رسد؛ بنابراین مدیریت مصرف خانگی و اداری برای عبور از شرایط ناترازی ضروری است.

وی تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه، حذف روشنایی‌های اضافی و استفاده صحیح از آب گرم را از راهکارهای کاهش مصرف برشمرد و گفت: اجرای پویش «دو درجه پایین‌تر» می‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان همچنین از اجرای طرح «همیار انرژی» با همکاری آموزش‌وپرورش در مدارس، مساجد و روستاها خبر داد و آموزش مصرف ایمن گاز و پیشگیری از حوادث را از اولویت‌های این شرکت عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد خوزستان نیز از استمرار و تشدید نظارت‌های تخصصی بر صنایع انرژی‌بر استان برای پایش رعایت معیارهای مصرف انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.