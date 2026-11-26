به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان مشخص شد یک کارگاه تولیدی با سوء استفاده از حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان متفرقه و اجاره‌ای، اقدام به فرار مالیاتی کرده است.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و با همکاری عوامل اداره امور مالیاتی و پس از بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته روی تراکنش‌های مالی، مشخص شد این واحد تولیدی مبلغ ۷۵ میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته است.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

آموزش همگانی پلیس

حساب بانکی، کارت بانکی، رمز‌ها و دستگاه کارت‌خوان خود را در اختیار دیگران نگذارید و برای دریافت پول یا انجام معامله، از حساب افراد ناشناس استفاده نکنید.

اجاره‌دادن حساب یا کارت‌خوان می‌تواند زمینه‌ساز تخلف مالی و مالیاتی شود و برای صاحب حساب نیز پیامد‌های قانونی و مالی داشته باشد.

تراکنش‌های حساب خود را مرتب بررسی کنید و هرگونه استفاده غیرمجاز را سریعاً به بانک و مراجع مربوط گزارش دهید.