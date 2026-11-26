رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وکالت پرونده شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، به دو وکیل بین المللی سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حسن عبدلیان پور در ارتباط زنده از بندرعباس با خبر ساعت ۱۴ افزود: یکی از آنها، وکیل اتحادیه وکلای آفریقای جنوبی و عضو دادگاه بین المللی لاهه، و دیگری وکیل عضو اتحادیه وکلای کشور فرانسه است که وکالت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را بر عهده دارند.

وی گفت: جلسه دادگاه نیز در شعبه ۵۵ تهران، با حضور وکلای بین المللی پرونده شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مستندات پرونده درحال تکمیل است که به وکلا تحویل داده میشود.

عبدلیان پور افزود: یکی از دادگاه‌های کشور‌های اروپایی پرونده شهدا را پذیرفته است و خبر‌های قطعی و تکمیلی آن به مردم و خانواده شهدا اطلاع رسانی می‌شود.

بیشتربخوانید:ثبت دادخواست جنایت جنگی حمله به مدرسه میناب

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه وکلای بین المللی پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امروز از نزدیک از مکان مدرسه و شهادت دانش آموزان در میناب بازدید می‌کنند.