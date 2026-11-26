عضو هیئت پارلمانی ایران در مجمع پارلمانی آسیا از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای با محوریت نقش مجالس آسیایی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای رشد فراگیر خبر داد و تأکید کرد: همکاری‌های پارلمانی و تبادل تجربیات قانون‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و مقابله با شوک‌های اقتصادی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زینب قیصری عضو هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع پارلمانی آسیا(APA)، در نشست مجازی کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع پارلمانی آسیا که امروز(پنجشنبه، ۵ آذرماه) به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از اعلام پیش‌نویس قطعنامه جدید با عنوان «نقش مجالس آسیایی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای رشد فراگیر: همکاری‌های پارلمانی در خدمت توسعه پایدار»، به تشریح اهداف، ضرورت‌ها و استدلال‌های ارائه این پیشنهاد پرداخت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی و بین‌المللی کنونی، اظهار داشت: جهان امروز با شوک‌های پیوسته‌ای از جمله نااطمینانی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و فشارهای ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه مواجه است؛ چالش‌هایی که آثار آنها محدود به مرزهای ملی نیست و مقابله با آنها مستلزم همکاری و هماهنگی میان کشورهاست.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این قطعنامه، تقویت ظرفیت مجالس آسیایی برای همکاری در زمینه پیش‌بینی، مقابله، سازگاری و بازیابی در برابر شوک‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ای مشترک برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای است.

عضو هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی در APA با بیان اینکه این پیش‌نویس در ادامه و تکمیل تلاش‌های پیشین مجمع تدوین شده است، افزود: مفهوم تاب‌آوری اقتصادی می‌تواند چارچوبی مشترک برای همکاری کشورهای آسیایی با سطوح مختلف توسعه و نظام‌های اقتصادی متفاوت فراهم کند و زمینه بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های متنوع اعضا را به وجود آورد.

وی احترام به حاکمیت ملی و حق کشورها در تعیین مستقل سیاست‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای خود را از اصول بنیادین این قطعنامه دانست و تصریح کرد: متن پیشنهادی هیچ تعهد الزام‌آور جدیدی ایجاد نمی‌کند و رویکردهای ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی در آن به‌صورت داوطلبانه و غیرالزام‌آور پیش‌بینی شده است.

قیصری همچنین بر اهمیت مشارکت برابر مجالس عضو و تبادل تجارب قانون‌گذاری و رویه‌های موفق تأکید کرد و گفت: همکاری‌های پارلمانی باید بر حوزه‌های عملی و نتیجه‌محور، از جمله امنیت غذایی، انرژی، تجارت درون‌منطقه‌ای، زنجیره‌های تأمین، همکاری مالی، علم و فناوری، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، آموزش و مهارت‌آموزی و توسعه پایدار شهری و روستایی متمرکز باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت نظام تجاری چندجانبه باز، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز، دسترسی عادلانه کشورهای عضو به منابع مالی و فناوری را از الزامات تقویت تاب‌آوری اقتصادی و رشد فراگیر برشمرد و ادامه داد: نگرانی کشورهای عضو نسبت به آثار اقدامات اقتصادی یک‌جانبه بر ثبات اقتصادی و مسیر توسعه کشورها، به‌ ویژه کشورهای در حال توسعه، مورد تأکید است. این تأکیدها در چارچوب دغدغه‌های مشترک اعضا و در امتداد اسناد و مصوبات پیشین مجمع مطرح شده و هدف آن، تقویت همکاری پارلمانی برای ایجاد محیطی اقتصادی باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر است.

وی در تشریح سازوکار اجرایی پیش‌نویس نیز اظهار داشت: این قطعنامه با پرهیز از ایجاد ساختارهای سنگین اداری و مالی، از دبیرکل درخواست می‌کند در چارچوب اختیارات و منابع موجود، تبادل اطلاعات و تجارب میان مجالس عضو را تسهیل کرده و بر اساس اطلاعات داوطلبانه ارائه‌شده از سوی کشورها، گزارش پیشرفت را به نشست آتی کمیته ارائه دهد.

عضو هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی در بین المجالس آسیایی در پایان با تأکید بر اینکه پیش‌نویس قطعنامه حاصل تلاش برای دستیابی به زبانی مشترک و متوازن در راستای منافع همه کشورهای عضو است، از نمایندگان مجالس آسیایی خواست با رویکردی مثبت و همکاری‌جویانه، این پیشنهاد را بررسی و تصویب کنند.