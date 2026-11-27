۲ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم آرد آلوده به میکروب در یکی از نانوایی‌های شهرستان آبادان شناسایی و توقیف شد. از ادامه فعالیت این نانوایی جلوگیری شد.

جلوگیری از ادامه فعالیت نانوایی متخلف با ۲ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم آرد آلوده به میکروب در آبادان

جلوگیری از ادامه فعالیت نانوایی متخلف با ۲ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم آرد آلوده به میکروب در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت آبادان از کشف و توقیف ۲ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم آرد آلوده به میکروب در یکی از نانوایی‌های این شهرستان خبر داد.

روح‌الله شکری اظهار کرد: در پی بازدید و پیگیری کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت آبادان و با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان و مسئول دبیرخانه شورای سلامت دانشگاه، ۲ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم آرد با ظاهر مشکوک به فساد و بوی نامطبوع در یکی از نانوایی‌های آبادان کشف شد.

وی افزود: به‌منظور صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از ورود نان ناسالم به سبد غذایی خانوارها، آرد‌های مشکوک توقیف و از آنها برای انجام آزمایش‌های تخصصی نمونه‌برداری شد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان ادامه داد: بر اساس نتایج آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه، آرد‌های کشف‌شده به دلیل آلودگی میکروبی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شدند.

شکری با اشاره به برخورد قانونی با واحد صنفی متخلف بیان کرد: این نانوایی مهر و موم شده و اقدامات قانونی برای امحای آرد‌های آلوده در حال پیگیری است. همچنین پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ به‌صورت شبانه‌روزی گزارش دهند یا با مراجعه حضوری به مرکز بهداشت، شکایت خود را ثبت کنند تا اقدامات قانونی لازم در قبال متخلفان انجام شود.

۲۹۶ هزار و ۹۲۰ نفر در آبادان از خدمات ۱۰ مرکز شهری، ۱۱ مرکز روستایی، ۱۳ پایگاه بهداشتی و ۴۴ خانه بهداشت زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان بهره‌مند هستند.

۶۰۷ هزار نفر از خدمات ۳۰ مرکز شهری، ۱۸ مرکز روستایی، ۱۳۲ خانه بهداشت و ۱۲ پایگاه سلامت در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل آبادان، خرمشهر و شادگان بهره‌مند هستند.