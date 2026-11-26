شهردار تهران در دومین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید، با اشاره بر نگاه بلندمدت به فعالیت‌های ستاد سالگرد عروج رهبر شهید انقلاب، پیشنهاد کرد که زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تداوم فعالیت این ستاد در سال‌های آینده فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، در دومین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید، با اشاره بر نگاه بلندمدت به فعالیت‌های ستاد سالگرد عروج رهبر شهید انقلاب، پیشنهاد کرد زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تداوم فعالیت این ستاد در سال‌های آینده فراهم شود.

وی گفت: نباید فعالیت ستاد سالگرد رهبر شهید انقلاب به برنامه‌ها و مراسم مقطعی محدود شود، بلکه لازم است با نگاهی بلندمدت به مأموریت‌ها و ظرفیت‌های آن توجه کنیم و زمینه فعالیت مستمر این مجموعه را فراهم کنیم.

زاکانی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختاری پایدار برای پیگیری این مأموریت افزود: باید امکانات و بسترهای لازم به‌گونه‌ای فراهم شود که ستاد بتواند ذیل مؤسسه انقلاب اسلامی، در سال‌های آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهد و مأموریت‌های مرتبط را دنبال کند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید(قدس الله نفسه الزکیه) با بیان اینکه ابعاد و ظرفیت‌های این موضوع محدود به یک مناسبت یا بازه زمانی مشخص نیست، تصریح کرد: این مسئله مرز و محدودیت زمانی ندارد و می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، ایده‌ها و برنامه‌های عملیاتی متنوعی برای آن طراحی و اجرا کرد.

وی در پایان بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه فعالیت بلندمدت ستاد تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند از تمرکز صرف بر برگزاری مراسم سالگرد فراتر رفته و به شکل‌گیری برنامه‌ها و اقدامات مستمر در حوزه تبیین و ترویج اندیشه‌ها و میراث رهبر شهید انقلاب منجر شود.