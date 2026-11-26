همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، جمعی از بسیجیان و اقشار مختلف مردم در یزد اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اجتماع امروز پنجم آذرماه، با هدف نمایش اقتدار، انسجام و آمادگی بسیجیان و جانفدایان ایران اسلامی در شهرستان‌های استان برگزار شد.

این مراسم با حضور گسترده بسیجیان و مردم در میدان امام حسین (ع) یزد برگزار شد.

سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، اهداف برگزاری این اجتماع را نمایش توانمندی و روحیه انقلابی بسیجیان، تقویت روحیه جهادی و امیدآفرینی اعلام کرد.

این مراسم با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» برگزار شد.