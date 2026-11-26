به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۵ بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۹ آذر در ۱۰ مرکز استان برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۱۳:۳۰ بعدازظهر بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز دو­شنبه ۱۶ آذر برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت..

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نمایندۀ این سازمان در روز چهارشنبه ۱۸ آذر صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.

جدول شهرستان‌های محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون

آذربایجان‌غربی، اردبیل

آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه تبریز

تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امورآموزشی

اصفهان، چهارمحال‌بختیاری، یزد /اصفهان دانشگاه اصفهان

اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمون­ها

البرز، زنجان، قزوین و گیلان/ البرز کرج دانشگاه خوارزمی- پردیس کرج

کرج: میدان حصارک، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق ۲ آموزش

تهران، سمنان، قم، مرکزی/ تهران دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود

خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی / خراسان رضوی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد: ابتدای بلوار وکیل‌آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان آموزش دانشگاه

سیستان و بلوچستان / زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان

زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاه

فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر/ شیراز دانشگاه شیراز

شیراز: خیابان ساحلی غربی مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و خوزستان / کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه: طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه

گلستان، مازندران/ ساری دانشکده ملی مهارت – دانشکده شماره یک پسران امام محمد باقر (ع) - ساری

ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان)، دانشکده ملی مهارت امام محمدباقر (ع)

هرمزگان، کرمان/ بندرعباس دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، پردیس شماه ۲ دانشگاه هرمزگان (بنیاد نخبگان)