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سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۵ بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۹ آذر در ۱۰ مرکز استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: یازدهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۵ بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۹ آذر در ۱۰ مرکز استان برگزار میشود.
فرآیند برگزاری آزمون بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ آغاز و دربهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۱۳:۳۰ بعدازظهر بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن دربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۱۶ آذر برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت..
نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:
نمایندۀ این سازمان در روز چهارشنبه ۱۸ آذر صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.
جدول شهرستانهای محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون
آذربایجانغربی، اردبیل
آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه تبریز
تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امورآموزشی
اصفهان، چهارمحالبختیاری، یزد /اصفهان دانشگاه اصفهان
اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها
البرز، زنجان، قزوین و گیلان/ البرز کرج دانشگاه خوارزمی- پردیس کرج
کرج: میدان حصارک، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق ۲ آموزش
تهران، سمنان، قم، مرکزی/ تهران دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود
خراسانرضوی، خراسانشمالی، خراسانجنوبی / خراسان رضوی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد: ابتدای بلوار وکیلآباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان آموزش دانشگاه
سیستان و بلوچستان / زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشی دانشگاه
فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر/ شیراز دانشگاه شیراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و خوزستان / کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه
گلستان، مازندران/ ساری دانشکده ملی مهارت – دانشکده شماره یک پسران امام محمد باقر (ع) - ساری
ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان)، دانشکده ملی مهارت امام محمدباقر (ع)
هرمزگان، کرمان/ بندرعباس دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، پردیس شماه ۲ دانشگاه هرمزگان (بنیاد نخبگان)