به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان؛ رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان در هفته دوم به یکی از دیدار‌های جذاب خود می‌رسد؛ جایی که دختران فولاد مبارکه سپاهان در شهرآورد والیبالی اصفهان به مصاف ذوب‌آهن می‌روند.

طلایی‌پوشان که فصل جدید را با پیروزی سه بر صفر مقابل نفت امیدیه آغاز کردند و نخستین سه امتیاز خود را به دست آوردند، حالا با انگیزه تداوم شروع موفق خود، آماده حضور در دومین دیدار لیگ و جدال با رقیب همشهری هستند.

سپاهان در این مسابقه به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی و ادامه مسیر خود در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان خواهد بود.

شهرآورد والیبالی اصفهان امروز جمعه ۶ آذرماه، ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و دختران بلندقامت سپاهان در دومین ایستگاه لیگ، برای ادامه مسیر طلایی خود به میدان خواهند رفت.