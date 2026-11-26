به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، امیررضا مصطفوی از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نایب‌قهرمان مسابقات تپانچه بزرگسالان کشور شد.

چهارمین مرحله مسابقات تیراندازی با تپانچه بزرگسالان کشور در بخش آقایان به میزبانی زنجان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها وحید گل‌خندان بر سکوی قهرمانی ایستاد، امیررضا مصطفوی ورزشکار فولاد مبارکه سپاهان نایب‌قهرمان شد و جواد فروغی در رده سوم قرار گرفت.