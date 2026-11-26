عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت تغییر معادلات در تنگه هرمز، از مؤلفه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و عقب‌نشینی ناو‌های آمریکایی از منطقه، نتیجه توان موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه نبرد هرمز گفت: برنامه‌ریزی برای کنترل تنگه هرمز از سال ۱۳۶۶ آغاز شده و با دقت و ظرافت در نیرو‌های مسلح دنبال شده است و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز تسلط کامل دارند و دشمنان باید بدانند امکان تردد و اعمال نفوذ در این آبراه را نخواهند داشت.

وی ادامه ادامه داد: قدرت تغییر معادلات در تنگه هرمز، از مؤلفه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و عقب‌نشینی ناو‌های آمریکایی از منطقه، نتیجه توان موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: محاصره دریایی آمریکا با راهبرد‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های مسلح ایران شکسته خواهد شد و زمان و شیوه پاسخ به اقدامات دشمن در اختیار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است آمریکایی‌ها باید بدانند ادامه حضور و اقدامات خصمانه آنها در منطقه بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: توان موشکی و پهپادی ایران، معادلات نظامی آمریکا در منطقه را تغییر داده است و مؤلفه‌های قدرت ایران در تنگه هرمز، فراتر از محدودیت‌های حوزه انرژی است.

کوثری تصریح کرد: عبور نکردن محموله‌ها از تنگه هرمز، کشور‌های منطقه را با هزینه‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهد کرد به کشور‌های منطقه هشدار داده‌ایم اجازه استفاده از خاک خود برای اقدامات نظامی علیه ایران را ندهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هر کشوری که امکانات و قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای اقدام علیه ایران قرار دهد، مسئول پیامد‌های آن خواهد بود و استفاده از حریم هوایی کشور‌های اروپایی برای حمله به ایران نیز از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

کوثری بیان کرد: دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز جنگ نیست، اما در برابر تجاوز دشمن، دفاعی قاطع و قدرتمند خواهیم داشت و ایران به دنبال طولانی شدن جنگ نیست و برای پایان دادن به شرایط تحمیلی دشمن، راهبرد‌های لازم را در اختیار دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقام از عاملان و آمران تجاوز و خارج کردن نیرو‌های بیگانه از منطقه، از اهداف جمهوری اسلامی ایران است و تجربه دفاع مقدس نشان داد با طراحی و اجرای عملیات‌های مؤثر می‌توان معادلات جنگ را تغییر داد.

کوثری گفت: دفاع مقدس هشت‌ساله، تجربه ارزشمندی در حوزه‌های نظامی، مهندسی، پزشکی و پشتیبانی برای کشور به همراه داشت و ایران در دوران جنگ تحمیلی از نقطه صفر در حوزه موشکی و پهپادی آغاز کرد و به توانمندی‌های بومی دست یافت.

وی ادامه داد: خودکفایی در حوزه‌های دفاعی و صنعتی، از دستاورد‌های مهم تجربه جنگ تحمیلی است و دوران دفاع مقدس، دانشگاهی برای تربیت نیرو‌های متخصص و تقویت توانمندی‌های کشور بود.