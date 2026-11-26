فرمانده کل سپاه به دشمن هشدار داد: هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری، کوبنده و شگفتانه‌های غیر قابل تصور نیروهای نظامی و مردمی ایران که بر پیشانی آنان سربند بسیجی نقش بسته است مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته بسیج، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

پنجم آذرماه هر سال ، یادآور تأسیس شجره طیبه‌ "بسیج مستضعفین " است که به ابتکار دوراندیشانه و راهبردی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و نام آن را «مدرسه عشق» نامید.

هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ با شعار «بسیج، جان‌فدایان ایران، امید مستضعفان»، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام و نیز پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه بسیجیان در عرصه‌های مختلف است

بسیجیان، با عبور پرافتخار از دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنه‌ها و تهدیدات چند دهه گذشته، در دفاع مقدس دوم و سوم در مصاف جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی و حامیان و همراهان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن ، با ایستادگی و همراهی نیروهای مسلح، برگ‌های زرین دیگری بر کارنامه پرافتخار خود افزودند.

بی‌تردید تحقق آرمان «ایران قوی تر » و حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی و روحیه بسیجی است، و بسیج با تکیه بر ایمان ، در حکمرانی محله محور و اقتدار مسجد پایه ، همچنان بازوی توانمند نظام در پاسخگویی به تهدیدات ترکیبی جبهه استکبار و صهیونیسم و صیانت از امنیت ملی خواهد بود ، در شرایط خطیر تاریخی حاضر به دشمنان هشدار می‌دهد "هرگونه تعرض به تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران با پاسخ فوری، کوبنده و شگفتانه‌های غیر قابل تصور نیروهای نظامی و مردمی ایران اسلامی که بر پیشانی آنان سربند بسیجی نقش بسته است مواجه خواهد شد."

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، فرارسیدن این روز خجسته را به همه بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و فرماندهان و مسئولان بسیج در سراسر کشور تبریک عرض نموده و از مجاهدت‌های خالصانه آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است با حفظ روحیه انقلابی، تقویت بصیرت و ارتقای آمادگی‌های همه‌جانبه ، در سایه صیانت از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب اسلامی و تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی ) و با تحقق راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی»، شاهد تقویت هرچه بیشتر انسجام ملی و اقتدار ایران اسلامی و پیروز نهایی در جنگ تحمیلی امریکایی _ صهیونی به یاری خداوند بزرگ باشیم.

از درگاه خدای جل و علا ، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران، نیروهای مسلح و آحاد بسیجیان و جان‌فدایان وطن را مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه