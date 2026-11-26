به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،اسداله تیموری‌یانسری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی و بررسی ابعاد اجرای دستورالعمل مرغ سایز با حضور مدیران تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان زنجیره‌های تولید صنعت دام و طیور در محل دفتر اتحادیه مرغداران استان، گفت: هدف از اجرای این دستورالعمل، ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات و تعادل در زنجیره تولید تا عرضه مرغ است.

در این نشست تخصصی که با هدف هم‌افزایی و تبیین دقیق ابعاد طرح تولید مرغ سایز و بهینه‌سازی فرآیند‌های تولید تا عرضه تشکیل شد، پیرامون راهکار‌های اجرایی، چالش‌های پیش‌رو و منافع بلندمدت این طرح در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این نشست با تأکید بر اهمیت استمرار زنجیره‌های ارزش در صنعت طیور، نقش تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید را به عنوان شریک راهبردی در موفقیت برنامه‌های کلان بخش کشاورزی حیاتی خواند و بر لزوم همکاری هم‌جانبه تمامی بهره‌برداران برای دستیابی به استاندارد‌های مطلوب وزنی مرغ استحصالی تأکید کرد.

در ادامه حاضران و نمایندگان اتحادیه‌ها و زنجیره‌های تولید دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در خصوص الزامات فنی، اقتصادی و تنظیم بازار طرح مرغ سایز مطرح نمودند و تصمیمات مقتضی جهت هماهنگی بیشتر میان بخش دولتی و خصوصی اتخاذ گردید.

تیموری‌یانسری در پایان با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح طرح مرغ سایز در استان مازندران خاطرنشان کرد: این طرح نه‌تنها گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در صنعت طیور استان است، بلکه با ایجاد تعادل در زنجیره ارزش، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد مقاومتی، احیای روستا زیستی و پایداری مشاغل روستایی وابسته به این صنعت خواهد بود و امید است با همکاری همه‌جانبه تشکل‌ها و بهره‌برداران، شاهد نتایج مطلوب آن در سطح استان باشیم.