فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از توقیف یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل ۴۲ رأس احشام قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این عملیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی حاجی‌بابائی طاهری گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و احشام، یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل دام قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۴۲ رأس احشام بدون مجوز‌های قانونی کشف شد که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز تاکید کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.