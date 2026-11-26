در جریان بازرسی‌های مستمر از محدوده امور برق یک یزد، ۱۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز، از سه مرکز کشف و ضبط شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: بازرسی‌های مستمر در محدوده امور برق یک یزد به شناسایی و کشف ۱۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز از سه مرکز انجامید.

این عملیات در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق، صیانت از شبکه توزیع و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان انجام شده است.

برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و شناسایی انشعاب‌های غیرقانونی با هدف حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان، با جدیت ادامه دارد.