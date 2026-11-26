نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در یادواره شهید محسن حدادی در آبادان، بر نقش‌آفرینی شهدای این منطقه در دوران دفاع مقدس و ضرورت ادامه راه شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در یادواره شهید محسن حدادی از شهدای عملیات بیت‌المقدس، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) آبادان، گفت: این شهید والامقام در کنار دیگر شهدای آبادان و مناطق مختلف، نقش مهمی در حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس داشت.

وی با اشاره به حضور این شهید والامقام در دفاع مقدس افزود: پیروزی تاریخی آزادسازی خرمشهر با تقدیم شهدای بسیاری همراه بود که شهید محسن حدادی یکی از این شهیدان است.

حجت‌الاسلام حسن‌زاده همچنین با اشاره به گرامیداشت یاد امام شهید در محافل شهدا، بر تجدید عهد با آرمان‌های امام و شهدا تأکید کرد و گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ادامه راه نورانی شهدا را عنایت کند.