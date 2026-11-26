

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم آزادی زندانیان در قالب پویش «مهر سرخ» با حضور دکتر پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، علی بازگشا سخنگو، محمد جمالی مدیر فرهنگی، تقوی مشاور فرهنگی و گل‌پرور مدیر حوزه مدیرعامل باشگاه، در زندان مرکزی اراک برگزار شد.

در این مراسم که دکتر ابراهیمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، درودگر دادستان استان مرکزی، اسکندری مدیرکل زندان‌های استان مرکزی، بیگی رئیس ستاد دیه، فراهانی رئیس زندان مرکزی اراک و مهندس بیاتیان شهردار کلان‌شهر اراک نیز حضور داشتند، جمعی از خیرین و صاحبان صنایع استان مرکزی مشارکت و همراهی کردند.

در این برنامه، ۴۹ زندانی با مشارکت باشگاه پرسپولیس و همراهی خیرین آزاد شدند و فرصت بازگشت به زندگی در کنار خانواده‌های خود را به دست آوردند. با احتساب این مرحله، شمار زندانیانی که در قالب پویش مهر سرخ و با مشارکت باشگاه پرسپولیس آزاد شده‌اند، از ۴۰۰ نفر عبور کرد.

این مراسم همچنین با اجرای برنامه‌های هنری و ورزشی از سوی هنرمندان و ورزشکاران زندان مرکزی اراک همراه بود.

باشگاه پرسپولیس در ادامه مسئولیت‌های اجتماعی خود و در چارچوب پویش مهر سرخ، تلاش کرده است با حضور در هر شهر و استان به بهانه برگزاری بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و با جلب مشارکت خیرین و نیکوکاران، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون خانواده را فراهم کند؛ مسیری که عبور از مرز آزادی ۴۰۰ زندانی، گویای استمرار و اثربخشی آن است.