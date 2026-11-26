مدیر انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با اشاره به آغاز پانزدهمین نمایشگاه کتاب در این شهر گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب می‌تواند برای ناشرانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، فرصت مناسبی را برای عرضه آثار و ارتباط با مخاطبان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد مهدی کرمی بروجنی، مدیر انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه کتاب قم، به ظرفیت نمایشگاه‌های استانی کتاب برای شناخت نیاز‌های مطالعاتی مخاطبان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب فرصت مناسبی برای شناخت سلیقه و نیاز‌های مطالعاتی مردم هر منطقه است. در استان قم، بخش قابل توجهی از فعالیت ناشران به کتاب‌های تخصصی اختصاص دارد. به همین دلیل، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب می‌تواند برای ناشرانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، فرصت مناسبی برای عرضه آثار و ارتباط با مخاطبان فراهم کند.

وی افزود: بسیاری از کتاب‌های تخصصی در بازار به‌راحتی در دسترس مخاطبان قرار نمی‌گیرند. اگر نمایشگاه‌هایی با محوریت کتاب‌های تخصصی برگزار شود و امکان گردآوری و عرضه این آثار در یک محل فراهم باشد، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های موردنیاز خود را راحت‌تر تهیه کنند. به نظرم چنین نمایشگاه‌هایی با استقبال خوبی روبه‌رو خواهند شد.

کرمی بروجنی ادامه داد: در دوره‌های گذشته نمایشگاه کتاب، اختصاص یارانه خرید کتاب و ارائه تخفیف از سوی ناشران می‌توانست به افزایش فروش کمک کند. با توجه به قیمت‌های فعلی کتاب، قدرت خرید مخاطبان کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، استفاده از طرح‌های حمایتی و تخفیف‌های مشترک می‌تواند به خرید کتاب از سوی علاقه‌مندان کمک کند. اگر ناشر بخشی از تخفیف خرید کتاب را تقبل کند و برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب نیز یارانه خرید کتاب در اختیار مخاطبان قرار دهند، امکان تهیه کتاب برای افراد بیشتری فراهم می‌شود. اجرای چنین طرحی به همکاری و حمایت مجموعه برگزارکننده و ناشران نیاز دارد. این حمایت‌ها می‌تواند به ناشران کمک کند آثار خود را با شرایط مناسب‌تری عرضه کنند و بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه کتاب را جبران کنند.

پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پنجم تا دوازدهم آذر ۱۴۰۵ در مجتمع امام خمینی (ره) قم میزبان اهالی فرهنگ و دوستداران کتاب خواهد بود.