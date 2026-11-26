تیم فوتسال بانوان ابومسلم خراسان در جریان هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، موفق شد در دیدار خانگی خود مقابل تیم تکنیک برتر بابلسر به تساوی دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مسابقات که امروز ساعت ۱۱ در سالن صداقت مشهد برگزار شد، شاگردان «جان‌قربانیان» موفق شدند با کسب دو گل، نتیجه بازی را ۲ بر ۲ مقابل تیم مهمان به پایان برسانند.

در این دیدار، سارینا زارع برای تیم ابومسلم خراسان موفق به گلزنی شد و در مجموع، تیم میزبان توانست با این تساوی، نخستین امتیاز خود را در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور به ثبت برساند.