به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری از برنامه‌ریزی برای اجرای کامل مصوبه حمایتی دولت از استان‌های جنوبی تا پایان سال خبر داد و گفت: با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و همراهی دستگاه‌های مسئول، مشکلات گمرکی، مالیاتی و بانکی تولیدکنندگان کیش برطرف خواهد شد.

او با قدردانی از حضور حسین فروزان برای پیگیری اجرای این مصوبه، افزود: در این مصوبه برای حمایت از استان‌های جنوبی، تکالیف مشخصی در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به پیگیری اجرای این مصوبه تا پایان سال گفت: با حضور و همراهی ستاد تسهیل در روز‌های آینده، تلاش می‌کنیم مشکلاتی را که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، برطرف کنیم، حمایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در سطح ملی نیز نقش مؤثری در پیشبرد این اقدامات دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تغییر سیاست خرید سازمان با هدف حمایت از تولید داخل کیش خبر داد و افزود: خرید کالا‌های مورد نیاز سازمان که در کیش تولید می‌شوند، از خارج کیش ممنوع شده و تأمین این کالا‌ها از تولیدکنندگان داخلی کیش در دستور کار قرار گرفته است.

محمد کبیری افزود: در زمینه تأمین کالا‌های مورد نیاز برای رفاه کارکنان سازمان نیز تلاش می‌کنیم خرید‌ها به محصولات تولیدی کیش و کالا‌هایی محدود شود که بازاریان کیش عرضه می‌کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های واردشده بر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در وضعیت کنونی، کشور گفت: امیدواریم مجموعه اقدامات حمایتی دولت و برنامه‌های سازمان منطقه آزاد کیش، بخشی از این فشار‌ها را کاهش دهد و زمینه عبور از شرایط فعلی و بازگشت رونق اقتصادی را فراهم کند.