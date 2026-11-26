به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار اصفهان با اشاره به چالش‌های متعدد این استان در سال‌های اخیر، از بحران آب و فرونشست زمین تا مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی و تهدید‌های امنیتی، چهار رکن اقتدار کشور را تشریح کرد و حضور مردم، توان دفاعی، دیپلماسی عزتمندانه و رسانه هوشمند را از عوامل مهم حفظ اقتدار ملی دانست.

مهدی جمالی‌نژاد در همایش اقتدار بسیجیان و جان‌فدایان شهرستان مبارکه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از ایستادگی و همراهی مردم استان اصفهان و شهرستان مبارکه بیان کرد: اصفهان در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌ها، از جمله تنش آبی، فرونشست زمین، مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی، حوادث امنیتی و جنگ‌های ترکیبی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مواجه بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش حضور مردم در عبور از مشکلات افزود: مردم با آگاهی و همراهی خود در مقاطع مختلف نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنان از ابزار‌های رسانه‌ای و شیوه‌های پیچیده برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، چهار رکن اساسی اقتدار کشور را تشریح کرد.

جمالی‌نژاد حضور مردم در صحنه را نخستین رکن اقتدار کشور دانست و گفت: حضور گسترده و خودجوش مردم در خیابان‌ها، پشتوانه مهم نظام و عامل تقویت اقتدار ملی است.

وی توان دفاعی و آمادگی نیرو‌های مسلح را دومین رکن برشمرد و اظهار کرد: نیرو‌های مسلح با هوشمندی و آمادگی کامل، از توان لازم برای پاسخ به هرگونه تهدید برخوردارند.

استاندار اصفهان دیپلماسی عزتمندانه و قاطع در صیانت از دستاورد‌های مقاومت را سومین رکن اقتدار کشور عنوان کرد و افزود: دیپلماسی باید در کنار سایر ظرفیت‌های ملی، از منافع و دستاورد‌های کشور دفاع کند.

وی رسانه هوشمند و روایتگر حقیقت را چهارمین رکن دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها باید با هوشیاری در برابر جنگ روانی و تحریف واقعیت‌ها ایستادگی کنند و دستاوردها، پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های کشور را به‌درستی برای افکار عمومی بازگو کنند.

تأکید بر خدمت‌رسانی و تسهیل امور مردم

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های دولت و مدیریت استان در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: اجازه ندادیم طرح‌های زیرساختی و عمرانی متوقف شوند و در شهرستان مبارکه نیز طرح‌های ارزشمندی را افتتاح کردیم و عملیات اجرایی طرح‌های جدید را آغاز کردیم.

وی خدمت‌رسانی بی‌منت، کاهش موانع اداری، تسهیل امور مردم و پرهیز از اختلاف‌افکنی و حاشیه‌سازی را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و بر ضرورت توجه بیشتر مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد.

مسجدمحوری و وحدت؛ محور عبور از مشکلات

استاندار اصفهان با اشاره به سه معجزه بزرگ حضور مردمی و حوادث اخیر، از جمله رویداد مهیار، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت مسجدمحوری و گسترش همدلی در جامعه تأکید کرد.

جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد که با تداوم روحیه بسیجی، همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران، کشور از شرایط دشوار کنونی با سربلندی عبور کند و مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی را ادامه دهد.