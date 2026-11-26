تشکیل کارگروه مدیریت و صرفه جویی انرژی و امضای تفاهمنامه بین دولت و خبرنگاران در ساخت مدرسه رهاورد‌های مهم نشست دو روزه گردهماییروابط عمومی وزارت کشور بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیران کل روابط‌عمومی استانداری‌های کشور برای ارتقای آمادگی شبکه‌های اطلاع‌رسانی در رویارویی با چالش‌های اجرایی و ساختاری در کرمان گردهم آمدند.

در این گردهمایی با حضور حمید خواجه‌نژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور مهم‌ترین اولویت‌های اطلاع‌رسانی کشور، روش‌های نوین مدیریت افکار عمومی و ارتقای آمادگی در رویارویی با رخداد‌های پیش‌بینی‌ناپذیر به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

در این گردهمایی، نشست بررسی ابعاد اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مدیریت مصرف انرژی و تبیین طرح‌های اقتصادی دولت با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان و همراهی برخط معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید مغفوری شهید شاخص روابط‌عمومی استانداری کرمان گلزار شهدای کرمان و تجدید بیعتی با ارزش‌ها و آرمان‌های مکتب مقاومت از برنامه‌های این گردهمایی بود.

برگزاری همایش «روابط‌عمومی توسعه‌گرا» و انعقاد تفاهم‌نامه ساخت مدرسه شهدای خبرنگار با حضور مقامات کشوری و استانی، از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه مدیران کل روابط‌عمومی استانداری‌های کشور در کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام خواهد بود.