مرکز ملی عملیات اضطراری ریشه کنی فلج اطفال پاکستان، از شناسایی دهمین مورد ابتلا به این بیماری در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ با شناسایی دهمین مورد ابتلا به فلج اطفال در پاکستان از ابتدای سال ۲۰۲۶، نگرانی‌ها درباره تداوم گردش ویروس در مناطق پرخطر این کشور ادامه دارد. اگرچه شمار مبتلایان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اما تمرکز موارد جدید در ایالت خیبرپختونخوا، دشواری دسترسی به برخی کودکان و چالش‌های اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، همچنان روند ریشه کنی این بیماری را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه «داون» مورد جدید ابتلا به این بیماری مربوط به یک دختر ۱۴ ماهه در منطقه کرک ایالت خیبرپختونخوا است که به ویروس فلج اطفال مبتلا شده است. این نخستین مورد ابتلا به فلج اطفال در منطقه کرک طی شش سال گذشته به شمار می‌رود.

بر اساس آمار مرکز ملی عملیات اضطراری پاکستان، از مجموع ۱۰ مورد ثبت شده در سال جاری میلادی، هشت مورد در ایالت خیبرپختونخوا و دو مورد در ایالت سند شناسایی شده است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد پاکستان طی دو سال گذشته موفق به کاهش قابل توجه موارد ابتلا به فلج اطفال شده است؛ با این حال، تداوم شناسایی موارد جدید نشان می‌دهد که زنجیره انتقال ویروس هنوز به طور کامل قطع نشده است.

- سال ۲۰۲۴- ۷۴ مورد ابتلا

- سال ۲۰۲۵- ۳۱ مورد ابتلا

- سال ۲۰۲۶- ۱۰ مورد ابتلا تا ۲۶ نوامبر

ادامه برنامه‌های واکسیناسیون در سراسر پاکستان

دولت پاکستان در سال جاری چندین مرحله واکسیناسیون سراسری و منطقه‌ای را با هدف افزایش ایمنی کودکان و جلوگیری از انتقال ویروس اجرا کرده است.

در آخرین مرحله گسترده واکسیناسیون که از دوم تا هشتم نوامبر در ۹۷ منطقه تحت تاثیر بیماری برگزار شد، بیش از ۲۴ میلیون کودک زیر پنج سال در برابر فلج اطفال واکسینه شدند.

مرکز ملی عملیات اضطراری پاکستان همچنین اعلام کرده است که آخرین مرحله واکسیناسیون سراسری سال ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۱۸ دسامبر در ۱۶۷ منطقه کشور برگزار خواهد شد و قرار است بیش از ۴۵ میلیون کودک زیر پنج سال در این مرحله واکسن دریافت کنند.

چرا فلج اطفال همچنان در پاکستان ریشه کن نشده است؟

کارشناسان بهداشت و نهاد‌های بین‌المللی معتقدند تداوم بیماری در پاکستان صرفا ناشی از کمبود واکسن نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مناطق پرخطر مانع قطع کامل زنجیره انتقال ویروس شده است.

۱- ناامنی و دشواری دسترسی به کودکان

سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود درباره وضعیت ریشه کنی فلج اطفال در پاکستان اعلام کرده است که ناامنی، به ویژه در مناطق جنوبی خیبرپختونخوا، یکی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌های واکسیناسیون با کیفیت مطلوب است.

بر اساس ارزیابی این سازمان، حدود ۲۵۰ هزار کودک در مناطق جنوبی خیبرپختونخوا به دلیل محدودیت‌های دسترسی ناشی از ناامنی، از برنامه‌های واکسیناسیون بازمانده‌اند.

حملات به نیرو‌های واکسیناسیون و نیرو‌های امنیتی محافظ آنها نیز از دیگر مشکلات جدی این برنامه است. طبق گزارش روزنامه «داون»، از سال ۲۰۱۲ تاکنون بیش از ۱۱۰ نفر از نیرو‌های بهداشتی و پلیس در جریان عملیات مرتبط با واکسیناسیون فلج اطفال کشته یا زخمی شده‌اند.

۲- مخالفت برخی خانواده‌ها با واکسیناسیون

بی اعتمادی به برنامه‌های واکسیناسیون، انتشار شایعات درباره عوارض واکسن و نگرانی برخی خانواده‌ها از تأثیر قطره‌های فلج اطفال بر باروری از جمله عوامل مخالفت با واکسیناسیون در بعضی مناطق پاکستان است.

یک پژوهش علمی منتشر شده در سال ۲۰۲۶ درباره دلایل مخالفت با واکسن فلج اطفال در مناطق پرخطر کراچی نشان می‌دهد که خستگی خانواده‌ها از تکرار کمپین‌های واکسیناسیون، کمبود آگاهی درباره بیماری، اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی و بی اعتمادی به نهاد‌های دولتی در شکل گیری این مخالفت‌ها نقش دارند.

این پژوهش همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت پزشکان، رهبران محلی و شخصیت‌های مورد اعتماد جامعه برای افزایش پذیرش واکسن تأکید کرده است.

۳- مشکلات بهداشتی و گردش ویروس در محیط زیست

تراکم جمعیت، ضعف زیرساخت‌های فاضلاب و بهداشت شهری و آلودگی منابع آب از دیگر عوامل مؤثر در تداوم انتقال ویروس هستند.

ویروس فلج اطفال می‌تواند از طریق آب و غذای آلوده به مدفوع فرد مبتلا منتقل شود. به همین دلیل، شناسایی ویروس در نمونه‌های فاضلاب حتی در مناطقی که مورد انسانی ثبت نشده است، نشانه ادامه گردش ویروس در محیط محسوب می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت همچنان کراچی و مناطق جنوبی خیبرپختونخوا را از کانون‌های مهم گردش ویروس در پاکستان معرفی می‌کند.

۴- رفت وآمد جمعیت میان پاکستان و افغانستان

رفت وآمد مستمر جمعیت میان دو کشور، به ویژه در مناطق مرزی، کنترل و مهار ویروس را دشوارتر می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت پاکستان و افغانستان را از نظر همه‌گیری شناسی فلج اطفال یک منطقه مرتبط ارزیابی کرده و بر هماهنگی برنامه‌های واکسیناسیون، مراقبت‌های بهداشتی و شناسایی موارد ابتلا در دو سوی مرز تأکید دارد.

به اعتقاد این سازمان، تداوم انتقال ویروس در مناطق مرزی و جابه جایی جمعیت‌های مهاجر و آواره می‌تواند دستاورد‌های برنامه‌های واکسیناسیون را تحت تأثیر قرار دهد.