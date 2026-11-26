با انجام عملیات احیا و بغل‌کنی چاه در بلوار قدس شهر اراک، تخلیه گل‌ولای و جاری شدن موقت آب در سطح معابر، اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در خصوص جاری شدن آب در معابر محدوده بلوار قدس اراک به این شرح است: به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند، در راستای تأمین پایدار آب شرب شهر اراک و جبران کمبود منابع آبی ناشی از خشکسالی‌های اخیر، عملیات احیا و بغل‌کنی چاه شماره ۳۵ واقع در بلوار قدس انجام شده و این چاه در مرحله آماده‌سازی برای ورود به مدار بهره‌برداری قرار دارد.

پس از پایان عملیات حفاری، انجام آزمایش پمپاژ و شست‌وشوی چاه به‌منظور تخلیه گل‌ولای و رسوبات، تعیین میزان آبدهی و بررسی کیفیت آب، ضرورتی فنی و اجتناب‌ناپذیر است.

آب خروجی در این مرحله، تا پیش از انجام آزمایش‌های لازم و تأیید کیفیت و سلامت آن، امکان ورود به شبکه توزیع آب شرب را ندارد. همچنین با توجه به موقعیت مکانی چاه و محدودیت‌های موجود برای انتقال آب خروجی، جاری شدن موقت آب در سطح معابر در جریان این عملیات اجتناب‌ناپذیر بوده است.

بدیهی است در شرایط کنونی تنش آبی، نگرانی شهروندان نسبت به جاری شدن این حجم از آب کاملاً قابل درک است؛ اما انجام این فرآیند با هدف حفاظت از سلامت شهروندان و بهره‌برداری ایمن و پایدار از منابع آب شرب صورت می‌گیرد.

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ضمن عذرخواهی از مشکلات ایجادشده برای ساکنان محترم محدوده بلوار قدس و کوچه‌های بهاران، از صبر و همراهی این عزیزان قدردانی می‌کند.