به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نصرت الله محمودزاده، نویسنده دفاع مقدس به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نویسنده فقید یادداشتی را نوشت.... و انا الیه راجعون.

معمای پرواز شهودی امیرخانی.

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان.

این آخری‌ها نگران بچه‌های خود بود؛ "از به"، "ناصر ارمنی"، "ره ش"، "نشت نشا"، "سرلوحه"، " اناه"، "اس کا مین" حتی نگران بچه‌های به دنیا نیامدۀ خود بود. مدام به فرزندان ارشدش، "بیوتن" و "من او" و حتی "ناصر ارمنی" سفارش می‌کرد، حواسشان به بقیه باشد.

در یکی از پنج شنبه‌های بهاری که عازم پرواز بود، ازش پرسیدم؛ "در اوج چه می‌بینی که در امواج زمین نمی‌یابی آن‌را؟ گفت، البته با حسرتی از جنس جویندگان معرفت: "هرچه می‌چرخم در زمین، نمی‌یابمش؛ تو دیگر چرا؟ تو که شاهد "شب‌های قدر کربلای ۵" بودی.

بی‌علت نبود که آقارضای گریزپای دبیرستان علامه حلی، از هرچه درس هندسه و فیزیک می‌گریخت و در سرای علامه جعفری محو هیبت و حیرت یافته‌های شهودی او می‌شد. گمان می‌کرد انوار شناخت گمشدۀ خود را در دینامیک فناوری دانشگاه شریف و ساخت هواپیما خواهد یافت، اما سرانجام، EQ ناآرام این بچه مهندس، در میکدۀ دینامیک ادبیات آرام گرفت.

امیرخانی در آخرین پرواز جنگ، همسفر "مصطفا"، قهرمان داستان "ارمیا" شد تا با جوهرعشق وارد دنیایی دیگر شود. ناگهان "ارمیا"، این جانباز جنگ ما، به عشق دیدار با "ارمیتا" به سرزمین توهم آرمان‌ها پرواز کرد. چه رنجی را متحمل کرد تا توانست از عشق"ارمیتا" دل بکند و به اصل ونسب خود برگردد. گمان می‌کرد، پشت آن دریا، شهری‌ست، آباد، اما همین که وارد کوچه پس کوچه‌های شهر پنج دروازۀ منهتن شد، دلش گرفت. نوشتن رمان "بیوتن" بهانه بود و دعوای ممیزی‌های ارشاد بر سر این کتاب، به دلیل عدم درک دنیای مستقل و بی‌قرارش بود.

آقارضا در مسیر برگشت از نیویورک، در فرودگاه کره شمالی، با رهبر یکی از آخرین بازمانده‌های سوسیالیسم، سرِ ناسازگاری پیدا کرد و با نوشتن کتاب "نیم دانگ پیونگ یاگ" افتاد به سفرنامه نویسی؛ به سیروسفر‌هایی متفاوت و متمایز از "تات نشین‌های بلوک زهرا" جلال؛ انگار از سفر چهارم ملاصدار با نگاهی متمایز برگشته باشد به خلق.

در گذرگاه کابل و هرات افغانستان نفس تازه کرد و با کتاب" جانستان کابلستان" برگشت. سپس، به جنوب لبنان سفر کرد، به قصد درک رمزوراز آن دیار. ناگهان به سفری دعوت شد، سفرستان. همسفر فردی شده بود که اصل و نسب سیستان را در پیچش مو جست‌و‌جو می‌کرد، نه فقر و فلاکتش. در سفرنامه "داستان سیستان" از رقص مستانۀ قلم خود، که پا به پای رهبرش می‌دوید، متوجه شد، هر مقصدی مقصود نیست. "انا لله". برای همه مسلم است. مشکل در ... "وانا الیه راجعون" است که با چه دستاوردی خدمت خدا برسیم؟

به همین دلیل تمام جوایزه جایزه جلال خود را به مردان خاموش آن دیار هبه کرد و بدهکار به خلق برگشت. هرچه زکات می‌پرداخت، بدهی‌اش به تعالی ادبیات بیشتر می‌شد.

به همین دلیل در سفر به زادگاه تولستوی، در برابرش زانو زد و با تمام وجود گفت: «تولستوی، شما خدای ادبیات هستید.» لذا، رمان "منِ تو" و " قیدار" امیرخانی متفاوت شد و مخاطبانش نیز همچنین. برایش چندان مهم نبود که چرا ویکتورهوگو "خدا" را به عنوان شخص اول رمان بینوایان انتخاب کرده.

گرایش‌های چپ و راست مانده بودند این آقارضا به کدامین سرای سیاست پای‌بند است؟ حق داشتند که با قضاوت‌های دم‌دمی مزاج، با پهپاد‌های حاشیه‌ساز خود در کمین پاراگلایدر فرمانده نیروی هوایی نویسندگان باشند.

وقتی امیرخانی سوار بر مرسدس آلبالویی رنگ آقا قیدار، این لوطی بامرام شد، بعد‌ها فهمیدیم در اندرون "قیدار" مرام تختی نهفته است و در آن سیروسفرش به سرزمین ادبیات جهانی، اسیر رمان‌های برتر جهان نشده است.

از ۹ آذر ۱۴۰۴ که در اوج پرواز و غرق در انفاس قدسی، با پاراگلایدر دوست‌داشتنی خود سقوط کرد، رنج دوران کشید، ... و سرانجام، در ۳ آذر ۱۴۰۵ توافق شد روحش نیز در اوج پرواز با ما وداع کند.

آقارضا رفت، بی‌خداحافظی رفت! اما شاید وقتش باشد که به پشتوانۀ جسارت او، بتوان از ادبیات گذشته عبور کرد؛ در گذشته ماندن دوای درد جامعۀ نیست. دیگر دل خوش به سکه‌های جایزه جلال با پشتوانه "نفحات نفت" نباشیم. راهی بس سخت و دشوار؛ البته همیشه رسم روزگار همین بود و خواهد بود.

خدایا، قلم ما را پاکیزه نگه دار.

شریک سووشون خانواده و اهالی قلم

نصرت الله محمودزاده