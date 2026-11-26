مشاور وزیر و مدیر کل حوزه ریاست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باید کارگروه‌هایی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان همدان تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روزبه کردونی در شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: با تشکیل این کارگروه‌ها می‌توان با تمرکز بر ظرفیتها، تجربه و دانش معنوی را با نظام ملی هماهنگ و با بهره گیری از ظرفیت‌های محلی برای توسعه و رونق بیشتر این بخش اقدام کنیم.

او با اشاره به اینکه همه ابعاد طبقه بندی کلاسیک در برنامه‌های های گردشگری همدان وجود دارد، افزود: استان همدان یک هویت تاریخی، تمدنی و ایمانی را یکجا در خود جای داده است.

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه ریاست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر بهره گیری از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی وگردشگری تاکید و تصریح کرد: استان همدان می‌تواند در این حوزه با استان‌های هم جوار نشست‌های راهبردی داشته باشد.

استاندار همدان هم از اجرای طرح پژوهشی برای تعیین مسیر‌های گردشگری در استان خبر داد و گفت: گردشگری محور اصلی توسعه و پیشرفت استان است و در این طرح به دنبال حل مسائل و چالش‌های استان در حوزه‌های مختلف، از طریق گردشگری هستیم.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به عنوان ارثی که از گذشتگان به ما رسیده و باید برای آیندگان حفظ شود، افزود: میراث فرهنگی یک فرآیند مردم پایه و مبتنی بر مشارکت مردم برای حفظ و احیاء آن است و باید به گفتمان عمومی مردم تبدیل شود.