به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در پیام تبریک دریادار پاسدار علی عظمایی به سردار حسن صنعتکاران آمده است؛ پنجم آذرماه روز شکفتن شجره طیبه‌ای است که ریشه‌های آن در ایمان و مردمداری و شاخسارش تا کرانه‌های عزت و اقتدار این سرزمین گسترانده شده است.

در ۵ آذر ۱۳۵۸ هنوز گرد فتنه‌های اول انقلاب ننشسته بود که فرمان تاریخی تشکیل بسیج مستضعفین از سوی معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) صادر شد؛ فرمانی که ماهیت آن نه در سازمان و سلسله مراتب، بلکه در پیوندی ناگسستنی با توده‌های مردم بود.

بسیج، فرزند انقلاب و از تبار عاشورا است؛ این شجره طیبه از دل کوچه‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها، کارگاه‌ها و روستا‌های این سرزمین برخاسته و همین مردمی بودن، رمز شکست ناپذیری اش بود.

با آغاز جنگ تحمیلی، بسیج دیگر یک ایده نبود، یک واقعیت میدانی بود. از پایگاه‌های مقاومت محله‌ها تا خطوط مقدم جبهه‌های جنوب و غرب، از کردستان تا جزایر و از فکه تا شلمچه، بسیجیان با پیراهن‌های خاکی، جان خود را سپر دفاع از این سرزمین کردند.

بسیج در آن سال‌ها، فرهنگ ایستادگی را به یک رفتار عمومی تبدیل کرد. کاری که هیچ موشکی و قدرت مادی نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد.

در جنگ ۱۲ روزه، بسیج چهره خود را در همدلی و انسجام اجتماعی و حضور در بیمارستان‌ها و خیریه‌ها، پشتیبانی از جبهه‌ها، آرام ساختن دل‌های مردم، نمایان کرد؛ نشان داد که در نبرد مدرن که عرصه آن رسانه، روحیه و انسجام ملی است این سرمایه، مردمی مهم‌ترین خط دفاعی است؛ و در جنگ رمضان نیز این پدیده با حضوری گسترده و مستمر در قالب پشتیبانی، خدمت، امنیت محله‌ها، کمیته‌های یاری، جهاد‌های تخصصی و آمادگی‌های پدافندی به میدان آمد.

بسیج بیمه نامه امنیت ملی است و هر کس به نقشه براندازی یا تجزیه این کشور فکر کرده ناگزیر با دیوار استوار همین مردم رو به رو شده است.

تجربه چهار، پنج دهه گذشته یک چیز را به اثبات رسانده است در این سرزمین، هیچ سناریویی بدون محاسبه بسیج، به نتیجه نمی‌رسد.

اینجانب بدین وسیله فرا رسیدن هفته بسیج مستضعفین را خدمت جنابعالی و آحاد بسیجیان تبریک عرض نموده و ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد شهید امت، فرماندهان شهید و همه شهدای گرانقدر بسیج، امیدوارم تحت عنایات واسعه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و پیروی از منویات و فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) در تحقق کامل تمدن اسلامی پیوسته موفق و پیروز باشید.