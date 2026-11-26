پخش زنده
امروز: -
مسابقات کاراته قهرمانی بانوان خراسان رضوی انتخابی جام هشتمین خورشید امروز در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: مسابقات کاراته قهرمانی بانوان خراسان رضوی در سه بخش کاتا، کمیته و کاتای تیمی برگزار می شود
حمیرا شجاعی افزود در این مسابقات بیش از ۵۵۰ ورزشکار از ۲۸ شهرستان خراسان رضوی حضور دارند.
وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در ۴ رده سنی نونهالان نوجوانان جوانان و امید و در ۱۸ وزن با هم رقابت می کنند.
مسابقات کاراته انتخابی جام هشتمین خورشید در دو بخش بانوان و آقایان و در دو روز در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار میشود