به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: مسابقات کاراته قهرمانی بانوان خراسان رضوی در سه بخش کاتا، کمیته و کاتای تیمی برگزار می شود

حمیرا شجاعی افزود در این مسابقات بیش از ۵۵۰ ورزشکار از ۲۸ شهرستان خراسان رضوی حضور دارند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در ۴ رده سنی نونهالان نوجوانان جوانان و امید و در ۱۸ وزن با هم رقابت می کنند.

مسابقات کاراته انتخابی جام هشتمین خورشید در دو بخش بانوان و آقایان و در دو روز در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می‌شود