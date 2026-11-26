وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کره جنوبی درباره هرگونه حضور نیرو‌های خارجی در منطقه هشدار داد و افزود: حضور نیرو‌های بیگانه موجب تشدید تنش‌ها و افزایش دامنه درگیری‌ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی صبح امروز پنجشنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با هشدار نسبت به هرگونه حضور نیرو‌های خارجی در منطقه، تأکید کرد که حضور نیرو‌های بیگانه نه‌تنها کمکی به برقراری ثبات و امنیت نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید تنش‌ها و افزایش دامنه درگیری‌ها خواهد شد.

عراقچی همچنین با تشریح آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات در منطقه، مواضع و دیدگاه‌های قاطع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص الزامات و چارچوب‌های برقراری صلح در منطقه تبیین کرد.

وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز با تأکید بر رویکرد کشورش در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای، اطمینان داد که کره جنوبی هیچ قصدی برای مداخله و مشارکت در جنگ نداشته و برنامه‌ای برای اعزام نیرو به منطقه ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که راه حلی مسالمت آمیز برای خاتمه جنگ و تنش کنونی فراهم گردد.