کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس طی هفته آتی موضوعاتی از جمله عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، موانع فعالیت شرکت‌های کارور گاز، مدیریت سوخت زمستانی و اجرای قوانین مرتبط با حقوق کارکنان دولت و وصول حق بیمه و مالیات حقوق را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی طی هفته آتی از یکشنبه تا چهارشنبه (۸ تا ۱۱ آذر ماه) تشکیل جلسه خواهد داد.

بر این اساس ابتدا جلسه هیئت رئیسه کمیسیون به منظور رسیدگی به شکایات واصله، پرونده‌های مطروحه و بررسی گزارشات تهیه شده و سپس جلسه عمومی را برای رسیدگی به گزارشات تهیه شده به منظور قرائت در صحن علنی مجلس را برگزار می‌کند و کمیته سیاسی این کمیسیون نیز در ادامه به منظور رسیدگی به شکایات واصله تشکیل می‌شود.

همچنین کمیسیون با دعوت از رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی موضوع عدم اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در راستای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین موضوع یکپارچه سازی وصول حق بیمه و مالیات حقوق موضوع بند «ت» ماده (۴) قانون برنامه هفتم را با حضور رؤسای سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی، رئیس دبیرخانه هیات امنای تامین اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه کمیته اقتصادی بررسی خواهد کرد.

در ادامه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی و سهمیه‌های ابلاغی وضعیت متقاضیان در صف و موانع موجود را با مسئولین ذیربط از بانک مرکزی، دیوان محاسبات، مدیران عامل بانک‌های ملی، تجارت و صادرات ایران را در دستور کار خواهد داشت.

جلسه کمیته قضایی کمیسیون نیز با هدف بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله برگزار می‌شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز به منظور رفع موانع اجرایی شرکت‌های کارور نوع یک و همچنین وزرای کشور، نیرو و سرپرست وزارت نفت نیز با هدف بررسی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص مدیریت سوخت زمستانی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس حضور خواهند یافت.