وزارت دفاع ترکیه با انتقاد از حملات اوکراین به کشتی‌های روسیه در آب‌های لیبی، این اقدامات را مغایر قوانین بین‌المللی دانست و از طرف‌های درگیر خواست از هدف قرار دادن شناور‌های غیرنظامی خودداری کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ منابع وزارت دفاع ترکیه در نشست خبری هفتگی در آنکارا اعلام کردند که بر اساس قوانین بین‌المللی، انجام اقدامات خصمانه در آب‌های سرزمینی یک کشور بی‌طرف، غیرقانونی است.

وزارت دفاع ترکیه همچنین اعلام کرد که مقامات لیبی موضوع حملات به کشتی‌ها در بندر بنغازی و آب‌های اطراف آن را به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده‌اند.

آنکارا با ابراز نگرانی از گسترش دامنه جنگ روسیه و اوکراین به دریای مدیترانه، اعلام کرد تحولات منطقه و تهدید‌های احتمالی علیه امنیت دریانوردی را از نزدیک دنبال می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه افزود که نیرو‌های مسلح این کشور به اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت دریانوردی، حفاظت از مناطق تحت صلاحیت دریایی و زیرساخت‌های حیاتی در مدیترانه ادامه خواهند داد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر مسئولیت حملات به یک ناو جنگی و یک کشتی باری روسیه در آب‌های لیبی را بر عهده گرفته و مدعی شده بود که ناو جنگی روسیه در جریان این حملات غرق شده است.

آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین نیز این حملات را در چارچوب حق دفاع از خود توصیف کرده است.

در مقابل، دولت وحدت ملی لیبی ضمن محکوم کردن این حملات، تأکید کرده است که لیبی طرف جنگ روسیه و اوکراین نیست و اجازه نخواهد داد قلمرو و آب‌های سرزمینی این کشور به میدان رویارویی نظامی دیگر کشور‌ها تبدیل شود.

ترکیه نیز بر ادامه تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش جغرافیایی جنگ و برقراری صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تأکید کرد.