معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در سفر سه روزه به ایلام برای بررسی طرح‌های عمرانی، اقتصادی، خدماتی و گردشگری، مسائل زیرساختی و ظرفیت‌های توسعه‌ای در حال بازدید از شهرستان‌های مختلف استان است.

سفر معاون رئیس‌جمهور به ایلام، ظرفیت‌های توسعه‌ای استان بررسی می‌شود

سفر معاون رئیس‌جمهور به ایلام، ظرفیت‌های توسعه‌ای استان بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالکریم حسین‌زاده ظهر امروز در بدو ورود به فرودگاه ایلام مورد استقبال استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مقام‌های نظامی و انتظامی استان قرار گرفت.

برنامه نخستین روز سفر معاون رئیس‌جمهور با غبارروبی مزار شهدای گمنام استانداری، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و بازدید از شهرک گلخانه‌ای و غار زینگان بخش صالح‌آباد شهرستان مهران آغاز شد.

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های منطقه آزاد تجاری‌صنعتی مهران، بازدید از سد کنجانچم و دیدار با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامه‌های روز نخست سفر حسین‌زاده به ایلام بود.

در دومین روز این سفر، معاون رئیس‌جمهور از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، طرح پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین در شهرستان بدره دیدن می‌کند.

بازدید از قلعه گردشگری میرغلام دره‌شهر، تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر در شهرستان آبدانان و همچنین راه روستایی منار در بلوطستان شهرستان ملکشاهی نیز در برنامه‌های روز دوم سفر پیش‌بینی شده است.

حسین‌زاده در سومین روز سفر خود با حضور در شهرستان‌های شمالی استان، از چند طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در چرداول، سیروان و هلیلان دیدن خواهد کرد.

این سفر سه روزه با هدف بررسی مسائل و نیاز‌های مناطق محروم، آشنایی نزدیک با مزیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان و پیگیری مسائل بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت، اقتصاد و فرهنگ انجام می‌شود.