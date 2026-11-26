جشن ستارگان با تقدیر از ۳۸۰ دانش‌آموز برتر کنکور ناحیه ۲ سنندج برگزار شد؛ آیینی برای تجلیل از تلاش، پشتکار و موفقیت دانش‌آموزانی که مسیر ورود به دانشگاه‌های برتر کشور را طی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در این مراسم با اشاره به رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان اظهار کرد: میانگین نمرات امتحانات نهایی با توجه به تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها، بیش از ۱.۶ نمره افزایش یافته است.

وی افزود: این روند در نتایج پذیرش دانشگاهی نیز نمود داشته و میزان پذیرش دانش‌آموزان در رشته پزشکی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است.

حسینی ادامه داد: در سایر رشته‌های برتر دانشگاهی از جمله هنر، حقوق و رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌های معتبر کشور نیز شاهد رشد ۶ تا ۱۰ درصدی پذیرش دانش‌آموزان استان بوده‌ایم.