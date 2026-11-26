سپاهان با شکست ۹ بر یک رعد کاشان، مقتدرانه به نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم کشتی فرنگی فولاد مبارکه سپاهان با پیروزی ۹ بر یک مقابل رعد پدافند هوایی کاشان، چهارمین برد پیاپی خود را در لیگ برتر به دست آورد و با صدرنشینی در مسیر صعود، آماده رویارویی با بانک شهر در مرحله نیمه‌نهایی شد.

به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، تیم کشتی فرنگی این باشگاه در هفته پایانی دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر، امروز پنجم آذرماه در سالن پوریای ولی اصفهان میزبان رعد پدافند هوایی کاشان بود و با نتیجه قاطع ۹ بر یک به پیروزی رسید.

فرنگی‌کاران سپاهان در این مسابقه ۹ پیروزی از ۱۰ مبارزه به دست آوردند. تنها شکست نماینده اصفهان در وزن ۸۷ کیلوگرم رقم خورد.

سپاهان پیش از این نیز سه مسابقه خود را با نتایج مشابه ۸ بر ۲ پشت سر گذاشته بود تا با چهار پیروزی متوالی و کسب ۳۳ برد انفرادی از مجموع ۴۰ مبارزه، مرحله گروهی را بدون شکست تیمی به پایان برساند.

طلایی‌پوشان اصفهانی در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف بانک شهر بروند و برای رسیدن به دیدار پایانی رقابت کنند.