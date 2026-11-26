بسیج، فراتر از یک ساختار نظامی، یک نظام جامعِ دفاعی- اجتماعی و فرهنگی است. این نهاد جامع و چند وجهی در قالب مدل «شجره طیبه»، میان مبانی اعتقادی و کارآمدی در عرصه‌های مختلف برای تداومِ مقاومت و ارتقای قدرت ملی در جمهوری اسلامی، پیوندی عمیق ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بسیج، تنها یک سازمان یا نهاد نیست. بلکه شجره طیبه‌ای است که ریشه در باور توحیدی و تاریخ اسلام دارد. این درخت، از بیداری قوم موسی در برابر فرعون تا قیام اصحاب صُفه در مکه، و از نهضت تحریم تنباکو تا روز پیروزی ۲۲ بهمن، رشد و نمو کرده است.

بسیج، یک ضرورت راهبردی برای حفظ، تحکیم، تثبیت و تقویم نظام و پاسخی راهبردی به مواجهه و مقابله میان «قدرت‌های مادی جهانی» و «قدرت معنوی اسلام» است. مؤسس جمهوری اسلامی با درک دقیق و عمیق از ماهیت تهدیدات استکبار، تأکید داشتند که برای مقابله با قدرت‌های مجهز به تکنولوژی، باید نیرویی تشکیل داد که «مجهز به قدرت بالاتر» یعنی توکل به خدا و توجه به انسجام ملی باشد.

تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطف بسیج

اگرچه بسیج در جریان‌ها و بحران‌های بزرگ تاریخ اسلام ریشه دوانده است، اما در تاریخ معاصر آنچه که به تسریع در شکوفایی «شجره طیبه انقلاب اسلامی» انجامید، اشغال لانه جاسوسی بود. در این دوران حساس، امام خمینی (ره) با نگاهی استراتژیک و فراتر از تحلیل‌های نظامیِ صرف، تشکیل بسیج را ضروری دانستند.بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، با تبیینِ تقابل میان «قدرت‌های مادی و تسلیحاتی آمریکا» و «قدرتِ توجه به خدا و اسلام»، بر لزوم تبدیل جمعیت میلیونی به نیرویی منسجم و مجهز، تأکید کردند.

بسیج شجره طیبه

امام راحل (ره) با بهره از تعبیر قرآنی شجره طیبه درخصوص بسیج گفتند: «بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند.»

امام شهید (رضوان الله علیه) نیز با اشاره به آیه؛ اَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللَهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَة؛ تأکید داشتند که؛ «جمهوری اسلامی امروز یک شجره طیبه تنومند و تناوری است که هیچ طوفانی هم نمی‌تواند او را از جا دربیاورد.»

بسیج موهبتی الهی

از نظر امام راحل، امنیت یک ملت در گرو داشتن نیرویی است که نه تنها از نظر تسلیحاتی، بلکه از نظر انسجام، اراده و توجه به مبانی الهی، آسیب‌پذیر نباشد. از این رو امام خمینی (ره) بسیج را یک «موهبت الهی» می‌دانستند که برای نجات مستضعفان و برقراری عدالت بر پا شد.

بسیج نهادی چند وجهی

بسیج، نه تنها ابزاری برای هدایت نیرو‌های مردمی است، بلکه در عرصه‌هایی، چون بازسازی، محرومیت‌زدایی و حمایت از قوای مسلح نیز بسیار کارآمد است. از منظر عبادی نیز مسجد و نماز جمعه، «سنگر‌های اصلی انسجام امت» محسوب می‌شوند. همچنین از لحاظ فرهنگی و معنوی بسیج، یک «مدرسه عشق و مکتبِ شهادت» و به عبارتی برآیند تبدیل «ایمان فردی» به «ایثار جمعی» است.

بسیج و تداوم مقاومت

امامِ شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در آخرین سخنرانی به مناسبت هفته بسیج در آذر ۱۴۰۴، بسیج را یک «حرکت ارزشمند ملّی» و «ثروت بزرگ» دانستند که ریشه در پیوند انگیزه‌های الهی با سرشت وجدانی و غیرت و اعتمادبه‌نفس دارد. در این نگاه بسیج، تنها برای زمان جنگ نیست، بلکه برای «تداوم مقاومت» در تمامی عرصه‌ها از میدان‌های علمی و فناورانه گرفته تا عرصه‌های تولید و اقتصاد، ضروری است. این ظرفیت گسترده، با حضور نخبگان و متخصصان در قالب «کار جهادی»، نقشه‌های دشمن برای تضعیف قدرت ملی را خنثی می‌کند. در اندیشه رهبر شهید، این سرمایه ملی نباید در زمان یا نسل خاصی متوقف بماند. بلکه باید نسل‌به‌نسل منتقل و هم‌زمان برای تداوم مقاومت و ارتقای قدرت ملی، «قوی‌تر و کامل‌تر» شود.

فرجام سخن

بسیج، یک سازمان نظامیِ صرف، نیست، بلکه یک «نظام جامع چند وجهی» است که با تلاقی ایمان، اراده ملی و فرهنگ مقاومت بر تفکر «توحید مداری» و «توحید باوری» استوار است. در این نگاه، بسیج «مدرسه عشق»، «مکتب شهادت» و «شجره طیبه»‌ای است که روز به روز تنومندتر و پربار‌تر می‌شود تا با تأسی از نقش حیاتیِ «عنصر رهبری»، به هدف نهایی خود که همان «تحقق تمدن نوین اسلامی» است، دست یابد.