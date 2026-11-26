همزمان با هفته بسیج و روز سالروز تأسیس این نهاد، در آئین ویژه‌ای در شهرستان جغتای، ضمن غبار روبی با گلاب و نثار گل از یادمان شهدای گمنام این شهرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، خواهر سردار شهید صیادشیرازی با بازگویی خاطره‌ای از لحظه تدفین شهید گفت: «در زمان تدفین شهیدصیاد، رهبر عزیز و شهید انقلاب و رهبر سوم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای قبل از خانواده ما در محل حضور داشتند و با ابراز دلتنگی برای شهید صیاد بر جایگاه والای شهید تأکید کردند.

خانم صیاد شیرازی همچنین با گرامی داشت هفته بسیج، از ایستادگی مردم در دفاع از انقلاب طی ماه‌های اخیر قدردانی و تأکید کرد: باید گوش به فرمان رهبری باشیم و تا زمانی که ایشان فرمان نداده‌اند، در میدان نبرد و خیابان‌ها که جبهه اصلی مردم است، برای رسیدن به مطالبات خود ایستادگی کنیم.

شهردار جغتای نیز در این مراسم ضمن افتتاح یادمان ۵ شهید گمنام، به پیشینه اجرایی این طرح پرداخت و گفت: هزینه‌های انجام شده برای این یادمان در برابر جان این عزیزان بسیار ناچیز است.»

محمد مهدی خواه با اشاره به اینکه این ۵ شهید در تیرماه سال ۱۳۸۴ به آرامگاه ابدی پیوستند، و در این محل تدفین شدند افزود: با پیگیری‌های مستمر و مساعدت منابع طبیعی، ۹۶ هکتار از اراضی در جنوب شهر و در مجاورت بقعه سید محمد ابن موس ابن جعفر (ع)، برای این منظور اختصاص یافت و شهرداری با احداث مجموعه گردشگری و زیارتی «ستارگان»، این منطقه را به یکی از بهترین قطب‌های گردشگری و زیارتی جغتای تبدیل کرد.

وی بیان کرد: بالغ بر ۳ میلیارد تومانی در تکمیل این یادمان، توسط شهرداری هزینه شده است؛ و از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در طرح‌های آتی از جمله احداث تالار، هتل و واحد‌های بومی کردی مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: با انجام طرح‌های زیرساختی و خیابان‌کشی‌ها، توسعه این منطقه در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

در این مراسم که با حضور خواهر امیرسپهبد شهید علی صیاد شیرازی، از تلاشی که برای بزرگداشت این عزیزان صورت گرفته است قدردانی شد.