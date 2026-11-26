بانک مرکزی با تأیید دادستانی کل کشور و در اجرای قانون بانک مرکزی، حساب‌های بانکی سکو‌های تبادل رمزارزی متخلف را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در چارچوب بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، دستور مسدودی حساب‌های بانکی سکو‌های تبادل رمزارزی متخلف به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این دستور، تمامی حساب‌های سپرده بانکی شرکت‌های مذکور از نوع «مسدود با امکان منع واریز» قرار گرفته‌اند و از این پس امکان واریز وجه و افزایش موجودی به حساب‌های این سکو‌ها وجود ندارد.

این اقدام با تأیید دادستانی کل کشور و در راستای اجرای مقررات قانونی، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.