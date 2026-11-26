مردم دارالمیزان شهرستان مهر با توجه به کمبود خون در استان به یاری بیماران نیازمند شتافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر نرگس مبشری رئیس پایگاه انتقال خون لارستان گفت: هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته بسیج، مردم نوع‌دوست دارالمیزان با مراجعه به واحد سیار پایگاه انتقال خون لارستان، ۴۶ واحد خون برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گفته وی، این واحد سیار در مرکز جامع سلامت روستایی ۲۲ بهمن دارالمیزان مستقر شده بود.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون از مردم نیک‌اندیش این استان خواست برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران در مراکز اهدای خون مشارکت کنند.

دکتر مجید اکبرزاده با تأکید بر اهمیت این اقدام انسان‌دوستانه، اعلام کرد: همه گروه‌های خونی مورد نیاز است و در این میان، گروه‌های O منفی و A مثبت از ضرورت بیشتری برخوردار است.