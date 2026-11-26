۱۵ زوج جوان آبادانی در هفته بسیج، در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان، در مراسمی با عنوان مهر ماندگار راهی خانه بخت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در قالب برنامه مهر ماندگار مراسم ازدواج آسان ۱۵ زوج جوان در آبادان برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان در این مراسم گفت: در هفته بسیج، در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان، مراسم ازدواج ۱۵ زوج در قالب برنامه مهر ماندگار برگزار شد. این مراسم که با حضور خانواده‌های زوج‌ها برگزار شد، حاصل همکاری مشترک بسیج جامعه‌زنان، معاونت اجتماعی سپاه و بسیج نفت است.

سرهنگ ایمانی با بیان اینکه این آیین، چهارمین مرحله از برنامه‌های ازدواج آسان است افزود: مقرر شده است با حمایت و پشتیبانی بسیج سازندگی، در آینده برنامه‌هایی برای تهیه و تحویل جهیزیه به این زوج‌های جوان در نظر گرفته شود.

وی هدف اصلی از اجرای طرح مهر ماندگار را، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و ترویج فرهنگ ازدواج کم‌هزینه بیان و خاطر نشان کرد: در این راستا، از خانواده‌های درخواست شده است با آسان گرفتن مراسم‌ها و پرهیز از تشریفات پرهزینه، به روان‌سازی این فرآیند و کاهش فشار‌های اقتصادی بر جوانان کمک کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از تلاش‌های بسیج نفت، معاونت اجتماعی و خواهران بسیجی که در سازماندهی و اجرای این برنامه بسیار کوشا بوده‌اند، قدردانی شد.