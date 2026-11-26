قرارگاه جنگ اقتصادی استان امروز رفع موانع احداث دو طرح بزرگ صنعتی را در شهرستان‌های شهرضا و جرقویه بررسی و پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اصفهان گفت: دستور کار اول جلسه امروز برنامه ریزی برای تکمیل حلقه مفقوده زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در شهرستان شهرضا بود.

کوروش خسروی افزود: برای تکمیل این زنجیره احداث شهرک صنعتی شیمی پارک در شهرضا پیگیری شد.

وی توسعه شهرک صنعتی رامشه را هم دومین دستور کار جلسه امروز اعلام کرد و گفت: فاز دوم این طرح در وسعت ۸۲ هکتار است و می‌تواند بیکاری را در شهرستان جرقویه به صفر برساند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اصفهان به تلاش برای رفع موانع یک طرح ملی و راهبردی در استان اشاره کرد و افزود: احداث شهرک صنعتی در حوزه استخراج عناصر کمیاب در جلسه امروز بررسی شد.

خسروی تاکید کرد: این طرح فقط به منطقه و استان خلاصه نمی‌شود و طرحی با ارزش افزوده بسیار بالا و حتی تاثیرگذار در تولید ناخالص ملی است و در اولویت قرار گرفته است.