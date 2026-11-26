دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی استان فارس گفت: داشته‌های فرهنگی فارس از مفاخر ادبی و سرمایه‌های دینی تا هنرهای سنتی، فرهنگ عشایری و ظرفیت‌های علمی، باید به‌ویژه برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای استان فارس، لامرد و شهدای حرم مطهر شاهچراغ (ع)، از هماهنگی و تعامل میان مدیران استان در حوزه‌های مختلف قدردانی کرد.

وی با اشاره به سومین سفر خود به استان فارس در دوره مسئولیتش، هم‌افزایی استاندار، نماینده ولی‌فقیه، تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع)، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و نمایندگان مجلس را ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری مسائل استان دانست.

خسروپناه در ادامه، تبیین و بهره‌گیری از بیانات رهبر شهید انقلاب در سفر به استان فارس در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۷ را نخستین پیشنهاد خود عنوان کرد و گفت: نکات کلیدی مطرح‌شده در دیدارهای آن سفر با مردم، فرهنگیان، نظامیان، روحانیان، ورزشکاران و مسئولان می‌تواند به‌عنوان منشور و مبنای فعالیت‌های فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی شناخت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی فارس به نسل جدید را دومین محور پیشنهادی خود برشمرد و افزود: مفاخری همچون حافظ، سعدی و ملاصدرا، پیشینه تمدنی و تاریخی، سرمایه‌های دینی و مذهبی، فرهنگ عشایری و روستایی، صنایع دستی، خاتم‌کاری، منبت‌کاری، قالی و گلیم، خوشنویسی، معماری و باغ‌سازی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که باید به جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان معرفی شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه نسل جدید باید با هویت و داشته‌های فرهنگی سرزمین خود آشنا شود، تصریح کرد: نباید تصور کنیم همه جوانان با مفاخر و سرمایه‌های فرهنگی کشور آشنایی دارند؛ از این رو لازم است با شناخت زیست‌جهان نسل جدید، شیوه‌های مؤثر ارتباط و معرفی این ظرفیت‌ها طراحی شود.

خسروپناه همچنین تدوین و اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی و سند راهبردی شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، را از اقدامات قابل توجه استان دانست و خواستار هماهنگی بیشتر این اسناد و بهره‌گیری از ظرفیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیارتی شد.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد شورای فرهنگ عمومی از ارائه گزارش عملکرد به سمت حل مسائل فرهنگی گفت: شورای فرهنگ عمومی باید نقش قرارگاهی داشته باشد؛ یعنی برای هر مسئله، دستگاه‌های مسئول مشخص شوند، سهم و وظیفه هر مجموعه تعیین شود و اقدامات بر اساس شاخص‌های قابل سنجش دنبال شود.

وی افزود: شاخص‌هایی همچون جمعیت، ازدواج و طلاق، اشتغال و بیکاری، آموزش، بهداشت، سلامت و ورزش باید مبنای شناسایی مسائل و برنامه‌ریزی فرهنگی قرار گیرد تا دستگاه‌ها متناسب با مأموریت و اعتبارات خود برای حل مسائل مشارکت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ضرورت شناخت زیست‌جهان نسل جوان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی، گفت: بخشی از فاصله ایجادشده میان نسل‌ها ناشی از تغییر زیست‌جهان افراد و تأثیر رسانه‌ها بر سبک زندگی و نگرش آنان است؛ بنابراین برقراری ارتباط مؤثر با این نسل و شناخت فضای فکری آن‌ها می‌تواند در تعامل فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

خسروپناه همچنین با اشاره به موضوع هویت ایرانی ـ اسلامی، بر ضرورت تبیین مبانی نظری پیوند این دو هویت تأکید کرد و مفهوم «حکمت» را حلقه مشترک میان میراث ایران پیش از اسلام و آموزه‌های اسلامی دانست.

وی با اشاره به حکمت خسروانی و حکمت قرآنی و آثار حکمی و ادبی ایران گفت: می‌توان با تبیین مفهوم مشترک حکمت، زمینه گفت‌وگوی مؤثر میان افرادی را که تعلق خاطر بیشتری به هویت ایرانی دارند با مبانی هویت اسلامی فراهم کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با قرائت بیتی از حافظ، بر اهمیت حکمت و معرفت در ارتقای آگاهی و زدودن جهل تأکید کرد.